外媒曝贾跃亭申请破产前买2000万豪宅，美国签证或失效

IT之家10月31日消息 此前Faraday Future声明称，贾跃亭已于美国当地时间10月13日根据美国相关法律第11章（chapter 11）主动申请个人破产重组，这将成为解决贾跃亭个人余下债务并保障债权人利益的最佳方案。

10月30日，美国科技媒体The Verge报道称，8月贾跃亭在申请破产前新买了一套价值300万美元（约合人民币2114万元）的大豪宅。这个占地3300平方英尺的住宅就位于洛杉矶帕洛斯·维德斯半岛（Palos Verdes Peninsula）的山上，离他已经拥有的沿海豪宅不远。

知情人士还透露，贾跃亭现持L-1签证，该签证适合于中国各类企业到美国经商，但前提是其公司必须运转良好，这意味着贾跃亭可能将被迫回国。

报道称贾跃亭仍对FF某些决定拥有否决权，将继续担任公司首席产品和用户官。据破产申请显示，目前其月薪为5万美元，约35万元人民币。律师们称贾跃亭在破产申请中提出的计划不过是为自己摆脱债务的诡计，是一种安慰投资者的策略。一位FF前高级雇员表示同意，称破产申请是“向债权人的头开枪”。因为计划中并未提及谁将在未来管理公司，律师对贾跃亭下台或以其它方式放松对FF的控制的态度表示怀疑。

除了贾跃亭，FF也负债累累，总负债为8.01亿美元。

贾跃亭债务处理小组表示，作为个人破产重组方案的一部分，由债权人组成的委员会和信托受托人控制和管理的债权人信托也将同时设立，美国法院认定的贾跃亭全部资产和相关收益也将会通过这种方式转让给债权人。该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何Faraday Future（FF）的股权。