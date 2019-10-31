IT之家10月31日消息 11月1日5G商用套餐将正式开启，腾讯王卡也推出了腾讯王卡5G版套餐，新用户可办理5G极速版，老用户可以选择5G舒适版和优享版，129 元可包30GB流量和500分钟通话。

根据IT之家询问王卡助手客服，腾讯王卡5G版暂不支持腾讯应用免流，但是王卡5G套餐内有全国通用流量可以使用。

非5G手机可以使用腾讯王卡5G版套餐，但是非5G手机无法享受5G速率。

国内语音超出0.1元/分钟，按分钟计费，全国无漫游，每次通话不足一分钟的部分按一分钟计；手机上网流量超出按3元/GB计费，以GB为计费单位，套餐外当月累计上网流量不足1GB不计费，达到1GB按1GB计费。

腾讯王卡5G套餐暂不支持王卡宽带、亲情号、王卡福利社优惠购等业务，腾讯王卡5G套餐还在不断优化中，请留意后续业务宣传。

新用户腾讯王卡5G资费

老用户腾讯王卡5G资费

腾讯网卡官方表示，联通用户可申请变更升级转为腾讯王卡5G套餐。需要注意的是，截止到2019年11月30日24时，2019年10月30日24时前激活的用户升级腾讯王卡5G套餐可享受7折优惠，2019年10月30日24时后激活的用户升级腾讯王卡5G套餐可享受9折优惠，优惠期半年。5G套餐折扣优惠需承诺在网并使用腾讯王卡5G版6个月。