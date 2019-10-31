华为Mate 30/Pro 5G明日开售：麒麟990 5G，4999元起

IT之家10月31日消息 华为Mate 30 5G和华为Mate 30 Pro 5G手机将于明日正式开售，搭载麒麟990 5G处理器，价格为4999元起。

华为Mate30系列5G版搭载华为首款旗舰5G SoC芯片麒麟990 5G，整体性能与能效显著提升，大小三核NPU，达芬奇创新架构，AI算力全面提升；此外，麒麟990 5G同时支持SA及NSA 5G双模，适配国内三大运营商的5G/4G/3G/2G频段。

外观方面，华为Mate30采用6.62英寸OLED全面屏，华为Mate 30 Pro采用6.53英寸OLED环幕屏，屏幕弯曲角度达88度。内置3D深度相机，环境光和接近传感器以及前置摄像头，还有一个手势传感器，采用磁悬发声取代了常规的听筒。

华为取消了Mate30 Pro侧边音量键、只保留一个狭长的电源键，机身显得非常简约；滑动侧边缘即可完成音量调节等操作，并带有震动反馈。此外，这两款手机都支持屏下指纹技术。

摄像方面，华为Mate 30后置超感光徕卡三摄，分别是1600万像素超广角相机、4000万像素广角超感主相机和800万像素长焦相机，支持3倍光学变焦，2.5cm微距拍摄，支持OIS+AIS双重防抖。

华为Mate 30 Pro配备超感光徕卡电影四摄，搭载双4000万像素双主摄（超感光摄像头+电影摄像头），800万像素长焦相机，和3D深感相机，支持45倍混合变焦，3倍光学变焦，OIS+AIS双重防抖。

其他方面，华为Mate30内置4200mAh大电池，华为Mate 30 Pro更将电池容量增至4500mAh，配备40W有线超级快充，27W无线超级快充等。