脑机接口头环厂商回应：并非为了“监控”学生

猎云网获悉，近日，一种脑机接口头环引起社会关注。

据《华尔街日报》报道，名为FOCUSONE的脑机接口头环设备出现在浙江金华的小学课堂上，学生们通过佩戴这个“头箍”检测上课的专注度，头环会给孩子的注意力打分，看看小学生上课时是否专心、有没有转移注意力。打出的分数通过系统传到老师的手机里，再由老师把“得分”发给家长。

根据官方介绍，BrainCo发明的教育头环目标定位在小学生、中学生群体。根据BrainCo在美国与哈佛共同发布的产品测试报告，学生平均使用产品达到两个周期（平均一个周期21天）后，成绩能够实现从B到B+、B+到A-的提升，并能够长期保持下去。

不少人质疑对脑机接口头环：被技术监控，小学生还有没有自由？

对此，推出该产品的BrainCo（强脑科技）创始人韩璧丞在朋友圈表示，国内部分媒体猜测产品是用于“监控”，是错误解读。

强脑科技发布的声明称，赋思头环是一款训练学生提升专注力的仪器，并非用来监控学生的产品。帮助学生的产品才有市场，监控学生的产品不会有市场。

强脑科技表示，公司致力于探索人类大脑以及用脑机接口造福于人类。公司目前有两款产品，一款是提升学生专注力的赋思头环，另一款是采集肌电信号实现“意念”控制的智能假肢。“科技的探索其路漫漫，也充满崎岖和争议。”强脑科技称。