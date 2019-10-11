扎克伯格：脑读取可穿戴设备即将到来，需植入式技术

北京时间10月11日早间消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，他希望研究脑控制可穿戴和植入式技术，而Facebook最近收购CTRL-labs就是朝这个方向迈出的一步。

扎克伯格在与Chan Zuckerberg BioHub研究中心的乔·德瑞斯（Joe DeRisi）博士和史蒂夫·奎克（Steve Quake）博士的对话中说：“最终目标是使它成为现实，以便你可以思考并控制虚拟或增强现实中的某些事物。”Chan Zuckerberg BioHub位于旧金山湾区，由扎克伯格及其妻子普里西拉·陈（Priscilla Chan）共同支持。

Facebook上个月同意以5亿至10亿美元的价格收购CTRL-Labs，这使其成为这家社交网络规模最大的收购之一。该公司正在研究一种腕带，该腕带将使人们能够根据来自脊髓的信号控制设备。交易完成后，CTRL-labs将加入Facebook Reality Labs，该公司正致力于开发增强现实智能眼镜。

扎克伯格与德瑞斯和奎克聊天是这位Facebook CEO针对科技和社会未来展开的一系列讨论的一部分。在整个对话过程中，他们谈到了使用植入式技术读取人类神经元面临的挑战和优势。

奎克说植入式技术涉及健康风险。德瑞斯则指出，植入式技术可以解码实时内部语音，例如，可以帮助中风后身体或语音能力受限的人。

“从体表读取的数据中不可能获得如此详细的实时信息。”德瑞斯说，“实际上，必须深入颅骨并触摸神经元才行。”

扎克伯格说，假设人们有运动神经元，最终可以使用诸如CTRL-labs腕带之类的设备来控制思想。他说，但是那些有身体限制的人可能需要植入设备才能做到这一点。

“我的运动神经元有足够的神经能力来控制另一只手，只需要进行一定的训练，之后就可以从手腕上拾取这些信号。”扎克伯格说，“但是，如果你将大脑中发生的事情转化为运动的能力受到限制，那么就需要植入一些东西。”

自2016年以来，Facebook一直在从事大脑计算技术的开发工作，这是该公司Building 8部门的一部分。该部门是一个臭鼬工厂实验室，旨在推动该公司开发消费硬件产品。

Facebook在7月份提供了其大脑计算工作的最新信息，号称与加州大学旧金山分校共同进行的研究显示了进步迹象，但距离商业化还有很长的路要走。