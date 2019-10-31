英伟达放出《荒野大镖客：救赎2》PC版截图，或将支持光线追踪

IT之家10月31日消息 根据WCCFTECH的报道，《荒野大镖客：救赎2》PC版将在11月5日发售，英伟达已经发布了三张新的屏幕截图，一起来看一下吧。

据介绍，英伟达通过其官方推特账号分享了这些新截图，最有趣的是，图片底部有英伟达RTX的标志，这表明PC版的《荒野大镖客：救赎2》已经获得了RTX支持。然而，英伟达还没有正式确认这款游戏支持实时光线追踪，也没有RTX-ON的标志。目前，外媒WCCFTECH就此事联系了英伟达，尚未得到回应。

稍早前，PC Gamer报道，《荒野大镖客：救赎2》PC版现在已经开启了预载，预购玩家可通过官方Rockstar Launcher进行预载，文件大小为109.47GB。

《荒野大镖客：救赎2》（Red Dead Redemption 2）是一款由Grand Theft Auto V及Red Dead Redemption的制作团队所开发的一款沙盒第三人称游戏。《荒野大镖客：救赎2》的故事背景是1899年的美国西部。正值美国西部领土扩张末期，执法人员开始搜捕其余的亡命之徒。主角亚瑟所在的范德林帮由于前期行动失利而开始逃亡，后期帮派内部逐渐复杂化，而主角也需要做出自己的抉择。