新海诚新作《天气之子》明日正式上映

IT之家10月31日消息 新海诚动画电影新作《天气之子》将于明日正式上映，IMAX版也会同步上映。这也将是国内首部IMAX日本动画电影。

上月，在《天气之子》官方微博开通后，北京光线传媒股份有限公司彩条屋影业表示，新海诚新作《天气之子》确认引进，即将定档。

《天气之子》以天气变化混乱的时代为背景，讲述被命运操控的少年与少女，自己“选择”生存方式的故事：高中生森嶋帆高离家出走前往东京，他将遇见拥有不可思议力量的少女天野阳菜——她通过祈祷便能令天气变晴。