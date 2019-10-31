中国电信：三星W20 5G翻盖折叠屏手机11月发布

IT之家10月31日消息 中国电信天翼手机今天下午宣布，5G已经正式商用，三星W20 5G心系天下手机将在11月发布。全新形态，期待超越。

在今天的三星开发者大会上，该公司展示了一个新的可折叠手机概念。三星没有命名这个新的概念设计，该设备具有可折叠的显示屏，使得设备可以对折，因此看起来像传统的翻盖手机。

这种崭新的外形不仅可以轻松放入口袋，而且可以改变你使用手机的方式。该概念背后的想法是采用三星的可折叠智能手机技术，并使其“更紧凑”，并扩展到新的设备尺寸。