Smartisan OS 7.0正式发布：支持全面屏手势，加入统一推送联盟

IT之家10月31日消息 今日晚间，在北京工业大学奥林匹克体育馆举行的坚果手机2019新品发布会上，Smartisan OS产品经理朱海舟正式发布了Smartisan OS 7.0。

Smartisan OS 7.0带来了322项基础体验升级，加入了抬手亮屏、点击唤醒、全面屏手势、DC调光、双WIFI软路由、多任务卡片等功能。

同时，锁屏新增纯净模式，还可锁屏上滑刷抖音。

Smartisan OS 7.0游戏模式新增弹幕通知，支持小窗回复。

此外，坚果还加入了统一推送联盟。坚果 Pro 3、坚果手机存量机型及后续新产品都将支持统一推送标准，并将和统一推送联盟一起帮助用户减低终端的待机长连接功耗、减少用户信息打扰净化手机消息，同时基于行业自律为用户创造更好的移动互联网环境和氛围。

性能优化方面，Smartisan OS 7.0支持蜂窝与WLAN混合加速，带来了防链式启动2.0与智能冻结2.0等功能。

Smartisan OS 7.0还新增效率三件套、闪念胶囊3.0、大爆炸3.0、语音助手“小白小白”等。

大爆炸3.0支持提取声音内容。在没有声音外放的情况下，从底层识别文字内容。大爆炸支持“炸声音”，手机发出的声音可以实时转成文字。

一段视频中往往很难截取想要的画面，针对这一问题，大爆炸新增“炸录屏”功能。通过录屏抽帧的方式，快速定格视频中的画面，可以批量选取做成长图或GIF动图保存。

Smartisan OS 7.0将TNT核心功能放到手机上，支持多应用同时显示的“导播台”功能。

Smartisan OS 7.0带来了一步3.0，实现了同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。

坚果Pro 3今晚推送Smartisan OS 7.1稳定版系统，将于12月份全面推送Smartisan OS 7.2稳定版。坚果R1、坚果Pro 2S将于2020年年初陆续推送部分功能。