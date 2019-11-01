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1699元！荣耀V20 6+128GB京东秒杀

2019-11-1 1:47:46来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家11月1日消息 京东11月1日正开启超级秒杀日活动，荣耀V20 6GB+128GB秒杀价1799元，下单立减100元，到手价新低1699元，双11全程价保：点此购买

外观方面，有魅海蓝、魅丽红、幻夜黑三种颜色，另外还有幻影红、幻影蓝两款MOSCHINO联名款。其采用6.4英寸屏幕，分辨率2310*1080，比例是19.5:9。机身采用了2.5D+3D双曲面玻璃收弧设计，左右边框更窄。采用“魅眼”全视屏，底部采用Type-C接口，值得一提的是在手机顶部保留了3.5mm耳机孔。

配置方面，搭载了麒麟980处理器，7nm工艺，Mali-G76 GPU，内置双NPU的旗舰处理器，搭载GPUTurbo2.0技术。Magic UI 2.0.1操作系统。支持双卡双待，搭载LINK TURBO全网络聚合技术，Wi-Fi与LTE双网同时在线。另外续航方面，搭载4000mAh大电池，支持4.5V5A超级快充，30分钟可充电50%。

拍照方面，后置摄像头为4800万像素+TOF立体深感镜头组合的双摄像头，主摄为索尼IMX586，F1.8光圈，1/2.0英寸，支持硬件直出48M照片，在明暗对比强烈复杂光线场景下，可自动开启HDR，智能判断，防止过度曝光和曝光不足。暗光环境下，支持像素四合一技术，以等效的1.6μm大像素输出高画质照片。另外支持AI超清优化、960fps超级慢动作摄影、 AIS手持超级夜景等功能。

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