为什么小米手表做成了矩形？

IT之家11月1日消息 小米早前正式官宣旗下包括新款小米手表在内的一大波新品，雷军也于早前正式公布了小米手表的高清渲染图。有人可能会感到疑惑：在安卓系智能手表均采用圆形表盘设计的今天，小米智能手表为何采用了矩形设计？近日小米生态链总经理屈恒通过微博向大家介绍了小米智能手表采用矩形设计背后的道理。

屈恒表示，采用矩形设计的智能手表往往拥有更高的空间利用率以及更大的显示面积，能够为用户显示更多的有用信息；同时矩形设计也比较符合常人从左到右的阅读习惯，让用户的眼睛更舒适；矩形表盘设计滑动方向更明确，让用户的操作得以更精确化；MIUI For Watch的整体设计也决定了小米手表采用的是矩形设计。

小米手表将采用MIUI For Watch的手表生态系统，拥有专属应用商店。在配置方面，小米手表将搭载高通骁龙Wear 3100处理器，配备独立线性马达与独立扬声器，内置大容量电池，支持独立Wi-Fi/蓝牙、独立GPS、独立NFC与eSIM虚拟卡。功能方面，小米手表能下载、收藏、能耳机播放/功放、能独立播放音乐、能通过支付宝离线快速支付、手表收发QQ信息、航旅纵横能自动导入行程/当登机牌使用、用滴滴打车、内置小爱同学等。

小米手表将于11月5日正式与大家见面，敬请期待