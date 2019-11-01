奥巴马批网络键盘侠：批判别人太简单，但自己没长进

IT之家11月1日消息 当地时间10月29日，美国前总统奥巴马在奥巴马基金会峰会上表示，他发现现在的年轻人有个特点：想要改变世界，但只会在网上发表言论，然后什么都不做。他说，这样扔石头的行为非常简单，却是一点用都没有。

据悉，自卸任总统后，奥巴马夫妇开始逐梦演艺圈，与拥有1.25亿全球用户的视频网站Netflix签署了协议，为其制作大量影视内容，还成立了专属自己的影视制作公司。并且开始撰写总统回忆录，在世界各地进行商业演讲。