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官方文档显示Win32和PWA应用将可在微软Windows 10X上共存

2019-11-1 8:18:41来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家11月1日消息 微软官方早前在发布Surface Neo和Surface Duo的同时还发布了Windows 10X。根据微软高管的说法，该操作系统是专为双屏设备打造的，不过根据泄露的官方文档显示，Windows 10X同样适用于传统的笔记本电脑。

Windows 10X是微软通过改变Windows体系结构，对原有的设计“取其精华弃其糟粕”的产物。Windows 10X拥有模块化的外观设计，这也是微软解决性能和安全问题新战略的一部分。

值得注意的是根据泄露的官方文档显示，Windows 10X还将支持Win32应用程序。这也是官方文件第一次确认Windows 10X对Win32应用程序（旧版应用程序）和Progressive Web Apps的支持。不过有关Windows 10X运行Win32应用程序的截图并未给出。

官方文档对于Windows 10X加入针对Win32应用程序（旧版应用程序）和Progressive Web Apps支持的表述：“Office–Co-existence of Win32 apps and PWA (Progressive Web Apps) on Santorini; related to Shellification efforts,”

Windows 10X可能会随Office PWA一起提供，但是如果PWA无法满足他们的需求，则用户可以从Microsoft网站下载Win32应用。

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关键词：微软Windows 10XSurface NeoSurface Duo

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