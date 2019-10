官方文档显示Win32和PWA应用将可在微软Windows 10X上共存

IT之家11月1日消息 微软官方早前在发布Surface Neo和Surface Duo的同时还发布了Windows 10X。根据微软高管的说法,该操作系统是专为双屏设备打造的,不过根据泄露的官方文档显示,Windows 10X同样适用于传统的笔记本电脑。

Windows 10X是微软通过改变Windows体系结构,对原有的设计“取其精华弃其糟粕”的产物。Windows 10X拥有模块化的外观设计,这也是微软解决性能和安全问题新战略的一部分。

值得注意的是根据泄露的官方文档显示,Windows 10X还将支持Win32应用程序。这也是官方文件第一次确认Windows 10X对Win32应用程序(旧版应用程序)和Progressive Web Apps的支持。不过有关Windows 10X运行Win32应用程序的截图并未给出。

官方文档对于Windows 10X加入针对Win32应用程序(旧版应用程序)和Progressive Web Apps支持的表述:“Office–Co-existence of Win32 apps and PWA (Progressive Web Apps) on Santorini; related to Shellification efforts,”

Windows 10X可能会随Office PWA一起提供,但是如果PWA无法满足他们的需求,则用户可以从Microsoft网站下载Win32应用。