科技与饰品完美结合：荣耀联合SHES茜子推联名高定手包

IT之家11月1日消息 荣耀手机官方近日正式发布了新款荣耀20青春版，因其明丽动人的配色方案及自拍优化等功能而深受女性消费者的喜爱。近日荣耀再度联合著名服饰公司SHES茜子发布新款联名高定手包，欲探索科技与饰品结合的更多可能性。

从SHES茜子服饰官微放出的高定手包宣传海报来看，新款手包在配色方面与刚刚发布的荣耀20青春版冰岛幻境配色相得益彰，再配以海马金属装饰以及周围拨穗的设计，更凸显手包的“幻境”之美。

配置方面，荣耀20青春版采用6.3英寸20;9 AMOLED珍珠屏，分辨率为2400x1080，采用屏幕指纹识别技术；搭载麒麟710F芯片，电池容量为4000mAh，支持20W快充；摄像方面，荣耀20青春版采用4800万像素AI三摄，三颗摄像头分别为4800万像素、800万像素和200万像素。其中4800万像素主摄像头，光圈F/1.8，感光尺寸1/2英寸。800万像素超广角摄像头视角达到120度；前置摄像头采用一枚1600万像素人像美颜相机，支持人像超级夜景，可自动识别五官调优。荣耀20青春版共有蓝水翡翠、幻夜黑、冰岛幻境三款颜色可选，支持GPU Turbo 3.0、Link Turbo技术、方舟编译器、EROFS超级文件系统、AOD熄屏显示功能。