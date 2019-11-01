全球智能机销量2年来首现季度增长，华为出货量涨29%

据国外媒体报道，过去两年来，全球智能手机的销量一直停滞不前，因为人们厌倦了不断升级自己的设备，而选择尽量持有更长时间。然而，设备升级周期仍旧会延续下去，数据分析公司Strategy Analytics的最新报告显示，本季度全球智能手机的出货量同比增长了2%。

2019年第三季度，全球智能手机销量达到3.663亿台，相比之下，去年同期为3.598亿台。strategy analytics主管琳达·隋(linda sui)认为，这种增长是由于激烈竞争导致智能手机价格下降，同时客户选择更大显示屏和希望设备拥有5G连接功能等原因。

全球智能手机销量的本季度增长主要受三星和华为的推动，与去年同期相比，三星智能手机的销量增长了8%，华为则增长了29%。三星推出的Galaxy Note 10智能手机取得了成功，而华为为了克服美国施加的压力，正大力促进其智能手机在本土的销售。

就苹果公司而言，与去年相比，其智能手机的销量实际上下降了3%。然而，Strategy Analytics认为，由于iPhone 11的价格更便宜，以及亚洲和美国市场需求的增长，苹果iPhone的销量已经开始企稳。

其它在第三季度智能手机销售中取得较好业绩的品牌包括小米和OPPO。小米主要在印度和中国大陆市场销售，但面临着华为和Realme的竞争，而OPPO正将其市场从中国大陆拓展至西欧市场。