内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

全球智能机销量2年来首现季度增长，华为出货量涨29%

2019-11-1 10:25:46来源：网易科技作者：刘春责编：微尘/实习评论：

据国外媒体报道，过去两年来，全球智能手机的销量一直停滞不前，因为人们厌倦了不断升级自己的设备，而选择尽量持有更长时间。然而，设备升级周期仍旧会延续下去，数据分析公司Strategy Analytics的最新报告显示，本季度全球智能手机的出货量同比增长了2%。

2019年第三季度，全球智能手机销量达到3.663亿台，相比之下，去年同期为3.598亿台。strategy analytics主管琳达·隋(linda sui)认为，这种增长是由于激烈竞争导致智能手机价格下降，同时客户选择更大显示屏和希望设备拥有5G连接功能等原因。

全球智能手机销量的本季度增长主要受三星和华为的推动，与去年同期相比，三星智能手机的销量增长了8%，华为则增长了29%。三星推出的Galaxy Note 10智能手机取得了成功，而华为为了克服美国施加的压力，正大力促进其智能手机在本土的销售。

就苹果公司而言，与去年相比，其智能手机的销量实际上下降了3%。然而，Strategy Analytics认为，由于iPhone 11的价格更便宜，以及亚洲和美国市场需求的增长，苹果iPhone的销量已经开始企稳。

其它在第三季度智能手机销售中取得较好业绩的品牌包括小米和OPPO。小米主要在印度和中国大陆市场销售，但面临着华为和Realme的竞争，而OPPO正将其市场从中国大陆拓展至西欧市场。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为三星Galaxy Note 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有