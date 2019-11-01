苏宁恒大双十一推出1111套特价房

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IT之家11月1日消息 苏宁宣布11月1日-11日期间，苏宁易购每天上线推出100套恒大特价房源。总计1111套房源中，覆盖多个一二线核心城市，涵盖学区房、地铁房等稀缺优质房源，最高优惠超百万。
据苏宁介绍，双十一期间，消费者可以在苏宁易购恒大官方旗舰店浏览特价房源，通过选购“秒杀定金”以及“99元意向诚意金”的方式，即可购买一口价特价房。
另悉，恒大已全面入驻苏宁易购，开设旗舰店，网友线上即可便捷浏览恒大全国800多个楼盘信息。
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