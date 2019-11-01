【IT之家评测室】华为MateBook 13 锐龙版体验：13英寸全面屏轻薄性能本

在去年华为发布华为MateBook 13后，凭借其轻薄便携和创新科技在行业和市场上获得了认可，还在今年的CES展会上得到国内外众多权威媒体的好评。最近华为MateBook 13又推出了搭载AMD处理器的版本，IT之家也是第一时间拿到了这款笔记本，简单和大家分享一下。

前几年，英特尔在笔记本市场中有着无可争议的优势，尽管很多人喊着“AMD Yes”的口号，却不是所有人都看得上搭载AMD移动处理器的笔记本电脑。但伴随着Zen架构的Ryzen系列处理器发布，AMD桌面处理器开始崛起并日渐成熟。今年AMD推出Ryzen 3000 U/H系列处理器，OEM厂商也纷纷跟进，并在很多主力机型中推出了“锐龙版”，华为MateBook 13锐龙版也是其中一员。

第一部分：外观

华为MateBook 13锐龙版延续了华为MateBook系列的经典设计，配色上有深空灰和皓月银两款，IT之家拿到的是皓月银配色。机身是简约的磨砂金属材质，A面中间有“HUAWEI”的品牌Logo；B面的屏幕为全面屏设计；左右边框很窄，只有4.4mm；摄像头位于上边框；下边框正中间为“HUAWEI”Logo；C面键盘依旧是经典的味道，下方是宽大的触控板，右上方为指纹电源键二合一设计右下方，D面为进风口。要素过多，咱们一项一项来。

屏幕

华为MateBook 13锐龙版屏幕尺寸为13英寸，分辨率为2160×1440，3:2的屏幕比例，拥有100%的sRGB广色域，对比度达到1000:1，像素密度为200PPI，亮度300尼特，屏占比为88%。3:2的屏幕比例与16:9屏幕比例的13.3寸机型相比，可视面积提升约4.5%。这一比例可以让办公内容得以更大面积的显示，比如在Office等常用的办公软件中，有助于用户在文件内容上的编辑工作，而且3:2的长宽比在网页浏览中可以实现屏幕不留白，让屏幕显示最大化。此外华为MateBook 13锐龙版还采用了高清高硬度玻璃盖板来保护屏幕，提升其耐磨耐划性能。

▲正面外观

▲浏览网页比例

机身

华为MateBook 13锐龙版整体为金属极简风格，采用铝合金CNC钻切和陶瓷喷砂，凭借其高屏占比的全面屏设计，将13英寸的屏幕放到12英寸的机身中，机身整体尺寸为286×211×14.9mm，重量约1.3kg。尺寸还不及一张A4纸，握持感上乘。

▲A面外观

华为MateBook 13锐龙版提供了更加广阔的触控板操作区域，大幅度加大多手势触控板的操作面积，并提高了操控精度和优化防误触体验。同时华为MateBook 13锐龙版优化了键盘键程和键帽尺寸，全新的全尺寸键盘支持防泼溅，为用户提供了更好的键盘敲击体验和特殊使用环境的保障。

▲键盘及触控板

接口及电源

华为MateBook 13锐龙版包含了两个USB-C接口，分别位于机身左右两侧，其中左侧的接口支持数据传输和充电，右侧接口支持数据传输和DisplayPort。接口没那么丰富，这也是各大厂商为极致轻薄本所做出的牺牲。

▲左侧接口

▲右侧接口

电源方面配备了65W快充USB-C接口便携适配器，该适配器兼容20V/3.25A、15V/3A、12V/2A、9V/2A、5V/2A等多种充电输出功率，并且支持手机快充。适配器尺寸比手掌还小，携带十分便捷。倘若手头有多种USB-C接口的设备，那么出门在外只带这一个就足够使用了，大大减少旅途和外出的负担。

▲电源适配器

配置

华为MateBook 13锐龙版搭载AMD最新Ryzen 5 3500U处理器，集成Radeon Vega 8 Graphics显卡。这款处理器多核性能方面较AMD锐龙7 2500U提升12%，显示性能方面提升11%，无论是系统运行或是轻量级办公，笔记本运行都能做到流畅顺滑。

▲CINEBENCH R15跑分

存储组合方面，华为MateBook 13锐龙版提供8GB+256GB和8GB+512GB两种规格。内存方面华为MateBook 13锐龙版采用DDR4双通道内存设计，最大读写速率比单通道内存提升50%以上。同时支持PCIe NVMe高速固态硬盘，读写能力相比SATA固态硬盘大大提升。

▲硬盘速写测试

更高的性能对笔记本散热效果的要求也会增加，华为MateBook 13锐龙版虽是一款集显产品，却搭载了与华为MateBook X同样的鲨鱼鳍风扇，其采用了仿鲨鱼鳍扇叶的双风扇设计，风量较普通双风扇提升25%；同时搭载双热管，以获得更高效的散热效果。

▲散热开孔

第二部分：功能

指纹解锁二合一电源键

华为MateBook 13锐龙版采用了华为在Windows上首创的指纹解锁二合一电源，通过BIOS深度优化，对开机登录速度进行了提升，同时进一步提升了可靠性。在按压电源键启动时，指纹信息就已经被缓存，并在用户认证环节用于进行身份识别。不需要等待登陆界面去输入密码或者扫描指纹便可直接进入工作界面。一键指纹安全解锁，免除输入密码的繁琐。

▲使用指纹电源二合一按键开机

Huawei一碰传

华为MateBook 13锐龙版搭载一碰传技术，颠覆以往传统的文件传输方式。Huawei一碰传NFC标签位于触控板右侧，通过将手机与笔记本触碰，便可轻松完成手机与笔记本间的文件传输以及多终端间的互联互通。只要是支持NFC功能且EMUI版本为9.1以上的华为手机，在打开单张或多张图片时，触碰笔记本的Huawei一碰传标识，即可将手机内的图片瞬间传输至PC端。而在手机已连接电脑的环境下，也可以将PC端当前界面快速截屏并发送至手机端，不论是文档、演示文稿或是其他网页画面，均可实现无障碍传输。除了图片传输，视频、文档也同样支持，并且无需网络。

▲一碰传（PC快速截屏并发送到手机）

▲一碰传（手机图片发送电脑）

电脑管家

华为MateBook 13锐龙版内置华为电脑管家，除了常规的PC管理工具，它还提供了一些专用于手机与电脑间互联的功能，很大程度上解决了手机与电脑之间的互动问题。通过一键热点功能，在首次使用笔记本与华为手机互联时，登录账号配对成功后，点击一键上网功能，笔记本就可以通过手机热点接入互联网，操作简单快捷，省去繁琐的设置从而提升效率。

▲一键热点功能

此外电脑管家还提供了智能相册功能，开启该功能后笔记本可自动与手机连接，用户可以在笔记本上更高效地批量管理手机相册，并且相册可以自动同步到电脑内，为用户带来非常高效便捷的双平台交互体验。

▲智能相册功能

杜比全景声影院音效

华为MateBook 13锐龙版搭载杜比全景声(Dolby Atmos)，能够带来更加逼真的声场效果。

▲扬声器开孔

总结

经过短暂的体验，华为MateBook 13锐龙版给我留下了不错的印象，不论是系统运行还是轻量办公或是影音娱乐体验，都使我非常愉悦；轻薄的机身和优秀的屏幕素质等华为MateBook 13锐龙版的优势；时尚的设计让它更适合30岁以下的职场新人或即将毕业的大学生使用。

目前华为MateBook 13锐龙版已于11月1日在华为官方商城以及京东等多家电商平台正式开售，开售当天下单优惠200元，限量送蓝牙鼠标，到手价最低3899元。

华为MateBook 13锐龙版的出现让消费者在相同价位有了更多的选择，同时也会给竞争对手带来不小的压力。如果你想购买一台笔记本用来办公或影音娱乐的话，华为MateBook 13锐龙版是一款不错的选择。