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《魔兽争霸3：重制版》过场CG与原版对比：CG大厂不负众望

2019-11-1 11:46:43来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家11月1日消息 著名游戏网站Gamespot今日公布了一段《魔兽争霸3：重制版》过场CG与原版的对比，一起来看一下。

此次放出的是基于基础篇“混乱之治”的重制CG，不过相信玩家们依旧可以从游戏画面中看出这16年来游戏画质的提升，这一点从植被细节、人兽步兵、爆炸场景、水波涟漪、地狱火等场景均可看出。

《魔兽争霸3：重制版》过场CG与原版对比：

预计《魔兽争霸3：重制版》国服B测将在暴雪嘉年华结束之后开启。敬请期待。

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关键词：《魔兽争霸3：重制版》

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