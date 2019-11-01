《精灵宝可梦GO》全球总收入突破30亿美元

IT之家11月1日消息 Sensor Tower商店情报数据显示，Niantic旗下AR+LBS手游《精灵宝可梦GO》在全球App Store和Google Play的总收入已经突破30亿美元。

2016年上市至今，该游戏在全球范围已获得5.41亿次下载，平均每下载付费近5.6美元。

目前，《精灵宝可梦GO》收入最高的年份仍然是2016年，虽然只在部分国家首发，2016年该游戏吸金8.324亿美元。

2017年，该游戏的收入下滑至5.893亿美元，不过在2018年大幅回升至8.163亿美元。2019年至今，《精灵宝可梦GO》已吸金7.743亿美元，在接下来的两个月中，其收入很有可能突破2016年的纪录。

得益于一系列运营活动，如反派势力火箭队入侵等，《精灵宝可梦GO》今年的收入表现比过去3年更为强劲。Sensor Tower的预估数据显示，8月该游戏收入约1.1亿美元，9月达到1.26亿美元。

美国是《精灵宝可梦GO》收入最大的市场，贡献近11亿美元，占该游戏总收入的36.2%。其次为日本，贡献8.845亿美元，占29.4%。德国排名第3，贡献1.816亿美元，占6%。

平台方面，Google Play玩家在该游戏氪金超过16亿美元，占54.4%。苹果玩家氪金14亿美元，占45.6%。

下载量方面，美国市场同样领先，贡献9930万次下载，占该游戏总下载量的18.4%。其次是巴西市场，贡献5840万次下载，占10.8%。墨西哥排名第3，贡献3400万次下载，占6.3%。

Google Play在下载量方面同样领先，贡献4.246亿次下载，占比高达78.5%。来自苹果商店的下载量为1.16亿次，占比21.5%。