12306半夜“下班”后都在干什么？

IT之家11月1日消息 我们知道，每天23:00至次日6:00是12306的系统维护时间，其间网站和APP只提供查询服务，不能购票、退票、改签，那么“下班”后的12306都在干什么呢？

今天中国铁路官微给我们进行了科普，文章如下：

每天23:00至次日6:00

是12306的系统维护时间

其间网站和APP只提供查询服务

不能购票、退票、改签

这看起来是12306的“下班时间”

但全国各地的车站仍在继续售票

对于客票的守夜人来说

一天最忙碌的时刻才刚刚开始

从这壮观的机房就不难看出

每天通过12306办理业务的流量

非！常！庞！大！

为防患于未然

必须对系统进行例行维护

同时要定期检查运行日志、更新数据库

↑ ↑ ↑

这里就是12306守夜人的大本营

铁路客票发售和预订系统技术支持与维护中心主要负责7x24小时为全路18个铁路局集团公司、各个车站提供客票窗口售票、电话订票、互联网售票、自动售票、自动检票、中铁银通卡、站车交互、实名制、验证检票等系统的技术支持与维护；为18个铁路局集团公司客服中心提供相关业务信息支持服务。

今天就请大家跟随小编一起

到这个大本营看看

每天晚上

客票运维技术团队都在忙什么？

守夜人——夜间运维监控工作

虽然此时大多数人早已进入梦乡，但守夜人们的工作才刚刚开始，他们需要在夜间按每个规定时段实时监控大量数据，如：夜间客票营销系统的数据、实名制数据等。

除了客票系统的监控工作外，守夜人还要为各个夜间售票的车站提供技术支持，为夜间出行的旅客持续提供高质量的服务。

“有些问题，从反馈上来到解决，可能用不了多长时间。但是对于每一位旅客来讲，问题肯定也是很棘手的，耽误了会影响他们的正常出行。”

小哥哥们

为小编举了两个例子

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证件在中国执行信息公开网无被限制信息，但购票时客票系统提示限制高消费

目前中国执行信息公开网系统每日进行一次更新的数据发送，在中国执行信息公开网未将解除后的旅客信息发送至客票系统前，该旅客无法购票。

12306用户注销后，与之绑定的常旅客会员账号会不会随之注销？

根据相关细则：已经激活的常旅客会员不会随12306注册账号注销。

全天候的任务——客票监控工作

客票系统监控的内容非常之多，需要对20多个系统、线上线下、硬件、数据库、网络、数据同步等内容进行全方位监控。

对于12306网站及APP的业务，包括购票排队、旅客平均等待时间、互联网余票查询等情况也要进行全方位监控。

天亮了，守夜人也终于结束了一晚的工作。根据前一天晚上出现的问题，其中一位小哥哥下班时还不忘嘱咐小编，有些事情一定要跟旅客提个醒。

注销12306账户时，未激活的会员，会同步注销会员；已激活的会员，线上注销12306账户时，不注销会员。注册12306账户后，需要重新绑定。

购票请认准12306，第三方平台购票不仅存在风险，还可能导致他人盗用身份信息购票产生未支付订单，影响您的正常购票。

核验手机时收不到短信：有可能是因为旅客手机拦截了核验短信，或被运营商提供的服务所拦截。建议大家先检查一下短信是否被拦截。

积分未到账：根据铁路畅行计划规则，乘车积分会在会员本人实际乘车到站后5日内自动进入会员本人账户。（所以，不要着急啦！）

每每夜幕降临

万家灯火之时

总有一些人始终坚守在自己的工作岗位上

默默守护着铁路的畅行

向这些守夜人致敬！