格力不做手机了？相关人士否认

IT之家11月1日消息 10月31日格力电器公告拟修订公司章程，其中经营范围删除了“经营电信业务及增值电信业务”，这引发了外界对格力电器不再做手机的猜测。

据每日经济新闻报道，11月1日，格力电器相关人士否认了外界的猜测，称“没有不做手机”，其同时表示会在11月18日的股东大会向外解释。

2015年格力电器董事长董明珠高调宣布要做手机，格力手机第一代在2015年上市，一共研发了三代，在市场上颇受争议，销量也并不理想。