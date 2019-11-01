Apple TV+正式上线！4.99美元/月，全家畅享

IT之家11月1日消息 经过数月的等待，苹果的电视流媒体服务Apple TV +现已上线。用户可以在任何提供Apple TV应用程序的平台上观看，从iPhone到iPad到Apple TV，也支持非Apple设备，例如智能电视、Roku、Amazon Fire电视棒，也可以在tv.apple.com上观看。

Apple TV +专注于独家原创，上线之初的节目包括《看见》、《晨间风云》、《Dickinson》、《为了全人类》、《帮手》、《太空史努比》、《幽灵作家》、Oprah Winfrey的《书友会》以及纪录片《大象皇后》，并宣布将在未来几周内推出更多节目。

Apple TV +的每月费用为4.99美元，最多支持6个家庭成员，没有任何广告，可以下载剧集以供离线观看。如果你在今年9月10日之后购买过一台新的iPhone、iPad、Apple TV、iPod Touch或Mac，可以免费享受1年的Apple TV+ 服务。

Apple TV +在100多个国家/地区上线，并且所有苹果的电视节目和电影都提供近40种语言字幕或配音，还将提供八种语言的音频描述。

苹果承诺每月增加至少一部新节目或电影，苹果可能没有像Disney +或Netflix这样的庞大节目数量，但苹果公司依靠高质量的作品、大牌明星和广泛的发行来赢得声誉。