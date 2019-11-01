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最新数据显示，越来越多Windows 7用户投向了Windows 10怀抱

2019-11-1 14:54:21来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家11月1日消息 微软将在一月份停止对Windows 7的支持，根据最新数据显示，越来越多的Windows 7用户已开始切换到Windows 10。

据NetMarketShare提供的10月份统计数据显示，目前Windows 7的市场份额已大幅下降，这很可能是由于即将终止支持日期所致。同时，微软Windows 10也在同月对系统进行了改进，这也促使更多的Windows 7用户选择升级到Windows 10。

从数据来看，目前Windows 10的市场份额已从9月的52.33%增加到10月的54.32%，而Windows 7则从28.61%下降到26.90%。这对微软来说是个好消息，不过即使到了2020年1月的截止日期，Windows 7系统也不可能完全消失。

而其他所有操作系统都远远落后于两者，macOS 10.14现在以5.16%的市场份额排名第三。值得注意的是尽管Windows 8.1仍受支持，不过其市场份额比原来低了3.50%，虽然Windows 8.1也是Windows 7设备升级的潜在选择。而对Microsoft来说，另一个好消息是Windows XP的市场份额下降至1.38%。Windows XP于2014年4月终止了支持，但其市场份额仍高于Linux（目前为1.11%）。

总体而言，微软Windows系统目前仍在全球86.82%的台式机上运行，而macOS的市场份额为10.97%。

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关键词：微软Windows 10微软Windows 7

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