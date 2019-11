微软Surface Neo/Duo全新控制逻辑和手势曝光

IT之家11月1日消息 微软10月份发布了分别搭载Windows 10X系统的Surface Neo,以及搭载Android系统的Surface Duo设备。新设备将在2020年圣诞假期开始向全球客户发货,但微软显然正在寻找该设备的下一个迭代版本或改进现有的原型。

根据我们发现的一项新专利申请,微软可能正在为Surface Neo或Surface Duo开发“控制逻辑”,以确定在各种屏幕区域上显示的信息,并启用手势支持。

美国专利商标局USPTO于2019年10月31日发布了题为“DEVICE HAVING A SCREEN REGION ON A HINGE COUPLED BETWEEN OTHER SCREEN REGIONS”(在铰链上具有屏幕区域的设备还有其他屏幕区域)的专利,该专利由微软于2019年7月8日提交。

微软希望借助控制逻辑在屏幕的一个或多个区域上呈现正确的信息。控制逻辑还将确定铰链和音量控制的状态,以改善多任务处理体验。

微软在文件中指出,控制逻辑将处理UI元素从设备一侧到另一侧的移动。控制逻辑还可以帮助用户控制多个过程。

借助控制逻辑,Surface Neo和Surface Duo将能够检测手势并将其定向到屏幕的特定区域。

“根据该示例,控制逻辑可以确定要在第三屏幕区域上显示的界面元素(例如,虚拟书签)。在另一个示例中,控制逻辑可以确定要在第三屏幕区域上显示的通知。”