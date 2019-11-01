天猫双11倒计时！全球近500万吨好货已入菜鸟仓，面膜成“备货之王”

天猫双11临近，在消费者尽情添加购物车的同时，菜鸟方面宣布：来自世界各地的近500万吨好货整装待发，其中洗护用品、食品等成为“备货之王”。

菜鸟智能物流骨干网的数据显示，2019年天猫双11备货量创下新高，为双11热卖准备的商品，加起来足足能填满1000个鸟巢，重量相当于16000多架空客A380。

其中面膜、女性护理用品、洗发水沐浴露，成为三大“备货之王”。其中，面膜备货量位居榜首。

根据报告数据，全国秋裤地图南移，长江以南地区的菜鸟仓囤了不少保暖内衣，而东北地区的朋友则将在双11备妥粮油米面。东南沿海的小伙伴们将在双11剁手更多坚果，还有更多的酒水。

菜鸟智能供应链大脑的销售预测、补货计划、预售下沉、“空中加油”等一系列创新方案，可以帮助商家提前预估大促单量，做好仓配准备，即使在物流高峰期，也能及时送货到户。

今年天猫双11，进口商品中，美妆、医疗保健品、母婴仍是备货大军，宠物用品备货量突飞猛进，跻身前十。当前，中国养宠家庭已突破1亿大关。从城市维度来看，上海、北京、广州、杭州、深圳等地消费者更舍得为宠物花钱。备货商品则显示，越来越多“主人”囤进口猫粮、狗粮。

菜鸟全球智能物流骨干网已经服务了1亿海淘消费者和75万进出口商家，让全球好货提前抵达全国各地的保税仓，消费者一下单，就从最近的仓库发货，实现“海淘当日达”。商家备货愈加简便：手机一键下单，进口保税商品就可以从港口到保税区，实现保税区间和保税区内的自由流动、无缝衔接，并且全程可视化。

今年，菜鸟还推出了“进口中心仓计划”，让海外商家可以跨境电商转一般贸易，商品通发线上线下各类销售渠道，从而帮助商家有效提高库存周转、减少资金占用、大幅降低跨境贸易成本，部分率先尝鲜的商家补货速度从3周提速到3天。

10月21日起，天猫双11全球狂欢节超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次，另外还有订阅、签到、购后奖励、拼手气、分享开宝箱、愿望清单等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备双11剁手的朋友千万不要错过。