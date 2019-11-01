工信部：前三季度互联网和相关服务业完成业务收入8604亿元

IT之家11月1日消息 今日工业和信息化部在官方网站发布《2019年前三季度互联网和相关服务业运行情况》，表示今年前三个季度我国互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入8604亿元，同比增长19.7%，增速同比提高0.3个百分点。

▲2018-2019年互联网业务收入增长情况，图自工信部网站

从季度来看，一季度互联网业务收入增速为17.3%、二季度互联网业务收入增速为18.4%和三季度为22.9%，官方称呈现逐季加快增长的态势。

从研发的投入来看，研发投入保持高位增长。前三季度，全行业完成研发费用346亿元，同比增长18.3%，增速同比提高3.6个百分点，但较上半年回落11.1个百分点。

业务方面，今年前三季度，包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内的信息服务收入规模达5660亿元，同比增长22.3%，增速较上半年回落0.7个百分点，占互联网业务收入比重达65.8%。生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主的企业实现业务收入2311亿元，同比增长19.7%，较上半年提升6.6个百分点。

地区方面，三季度，互联网业务累计收入居前5名的广东（增长6.1%）、上海（38.5%）、北京（21.6%）、浙江（32.2%）和福建（12.1%）共完成互联网业务收入6458亿元，占全国（扣除跨地区企业）比重达87.6%。