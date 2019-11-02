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京东苹果双11百亿补贴：iPhone 11低至5199元+6期免息

2019-11-2 9:17:00来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家11月2日消息 京东现已开启百亿补贴计划，iPhone XS与11全系新低，主会场可领iPhone 11全系免息券：点此前往主会场

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iPhone 11为前后双玻璃造型，中框为铝合金材质。其采用6.1寸 LCD Liquid Retina全面屏，分辨率1792 x 828，像素密度326ppi，同样支持DCI-P3色域。整机三围150.9*75.7*8.3mm，重量194g。

配置参数上，iPhone 11采用全新A13 仿生芯片，性能较上代有所提升，续航方面相比iPhone XR的使用时间提升1个小时。

相机方面，iPhone 11与iPhone 11 Por系列的主副摄相同，1200万超广角摄像头+1200万像素广角摄像头，支持光学防抖，f/2.4与f/1.8光圈，在相机功能上支持人像光效、背景虚化与景深模式。前置摄像头全系提升为1200万像素，光圈f/2.2，人像模式多种光效与视频防抖功能，支持最大4K 60fps的拍摄。

其他方面，新iPhone 全系支持双扬声器立体声外放，支持杜比全景声，双麦克风立体声录音。IP68级防水防尘。

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