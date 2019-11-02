《英雄联盟》云顶之弈新小小英雄预览视频释出：矮萌惹人爱

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IT之家11月2日消息 早前拳头在9.22测试服中放出了全新的真实伤害皮肤系列，与此同时此次更新还带来了几个小小英雄，即QiQi, Ossia and Melisma。今日英雄联盟官微也放出了这三位新小小英雄的预览视频，一起来看一下。
这三位小小英雄造型可爱软萌，总是能够随着音乐的节拍不断扭动身子。除了增加三位小小英雄外，测试服更新还更新了棋盘皮肤，以元素龙为灵感的四款，分别为云、火、山脉、海洋。
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