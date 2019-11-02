IT之家11月2日消息 据三星GALAXY盖乐世官方消息，三星Galaxy Fold国行版将于11月7日开启优先购买，需要盖乐世社区专属S码，限量500个。

据了解，昨天三星官方正式宣布三星Galaxy Fold折叠屏手机国行版将于11月8日正式发布。今日又推出了三星Galaxy Fold折叠屏手机社区专属购买福利。

官方表示，在11月6日10:00-17:00期间，盖乐世社区将开放Samsung Galaxy Fold购买登记，符合登记资格的用户可前往页面进行登记。官方称本次社区专属S码限量500个，符合登记资格的用户将先到先得。

审核后通过的用户将于11月6日当日19:00后，获得Samsung Galaxy Fold三星网上商城S码。

在11月7日14:00-15:00，社区专属Samsung Galaxy Fold购买页面开放。限时1小时！获得社区专属S码的用户可前往购买。

登记资格如下：

盖乐世社区用户等级3级及以上

2019年11月1日前发帖、回帖总数超过5个

被拉黑、锁定或有其它违规操作记录的用户将无法参与

此外官方也表示，需要注意的是：社区登记时所使用的三星账户必须和11月7日在三星网上商城购买Samsung Galaxy Fold的三星账户为同一账户，如使用不同账户将无法进行购买。点此了解详情