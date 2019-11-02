小米CC9 Pro配置全曝光：就差价格了

IT之家11月2日消息 距离小米CC9 Pro正式发布的时间越来越近了，随着官方及KOL的相继爆料，这款搭载1亿像素传感器的小米新机的配置基本上全部曝光了，可以说就差价格了。

小米CC9 Pro将采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴屏幕，整机采用全曲面设计，薄厚适中，官方称与手掌完美贴合，握感极佳；此外该机支持边框炫彩呼吸灯

核心配置方面，小米CC9 Pro搭载骁龙730G处理器，与骁龙855采用相同架构，8nm工艺制成。骁龙730G相较上代性能明显提升：CPU提升35%、GPU提升25%、在AI性能方面，提升了2倍多。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄：超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头，此外还搭载了两个光学防抖系统，每个光学防抖模组都拥有四轴马达，能够有效过滤手持拍摄中的抖动；支持全新「14bit超级夜景」，基于RAW域的无损高精算法，带来“夜神级”拍照体验；前置方面，该机前置摄像头为3200万像素。

其他方面，小米CC9 Pro配备6GB/8GB/12GB RAM内存以及64GB/128GB/256GB手机存储空间；内置5260mAh 条形快充电池，官方称堪比充电宝级的大电量，配备30W极速闪充，官方表示65分钟可充满电。

配色方面，小米CC9 Pro目前有“魔法绿境”和“冰雪极光”两种配色，目前就等价格公布了；最后，小米CC9 Pro手机将于11月5日下午2点正式发布，IT之家也会带来现场详细报道，敬请期待。