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《死亡搁浅》PS4/PS4 Pro双平台对比：几乎没有区别

2019-11-2 13:09:21来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家11月2日消息 今日有外媒放出一段大热游戏《死亡搁浅》分别在PS4和PS4 Pro上运行的对比视频，一起来看一下。

《死亡搁浅》PS4对比PS4 Pro：

《死亡搁浅》以1080P分辨率在PS4上运行，而在PS4 Pro上则以4K分辨率运行。从视频中可以看出，4K版《死亡搁浅》游戏在画面上要比1080P运行的《死亡搁浅》细节上略为精细一些，不过肉眼分辨的话区别并不是很明显。

《死亡搁浅》将于11月8日正式登陆PS4平台，敬请期待。

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关键词：《死亡搁浅》

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