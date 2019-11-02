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《英雄联盟》S9八强之战总结：FPX比赛耗时最短，IG落后3121经济翻盘

2019-11-2 15:18:48来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月2日消息 早在上个周，英雄联盟2019全球总决赛的8进4的比赛已经结束，近日官方也用一张图总结了S9的八强之战。FPX比赛耗时最短，IG落后3121经济翻盘。

队伍方面，英雄联盟2019全球总决赛晋级四强的队伍为G2、SKT、IG和FPX。在队伍数据方面，G2和DWG的比赛耗时时间最长，为44分22秒；FPX和FNC的比赛耗时时间最短，为24分29秒。击杀方面，最多击杀和对少击杀的比赛均为IG和GRF的比赛，分别为40和20。

选手方面，KDA最高的是FPX中单doinb，数据为13.25；最多击杀为IG下路JackeyLove，数据为27；此外，最高分均伤害和最高伤害转化率也是JackeyLove。

英雄方面，潘森、奇亚娜和鳄鱼ban选率为100%；此外瑞兹、霞和酒桶ban选率为93.8%。

其他趣味数据如下：

  • IG与GRF第一场比赛中，IG在15分钟落后3121经济的情况下逆转取胜，成为本次2019年全球总决赛15分钟经济落后最大的翻盘

  • 约里克继2013年全球总决赛后，时隔6年再次登场，成为2019年全球总决赛第99个出场英雄

  • Faker在SKT vs SPY的第二局中，获得胜利拿下自己世界赛（全球总决赛和MSI季中冠军赛）的100胜

此外，今日的半决赛比赛将在北京时间19：00开始，对战双方是FPX和IG战队。

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关键词：英雄联盟LOL游戏

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