《DOTA2》推出快速匹配机制：解决天梯排队时间过长问题

IT之家11月2日消息 今日，《DOTA2》官方发表公告称，为了更广泛地解决位置不平衡的问题，今天为天梯匹配推出了快速匹配。在快速匹配队列的玩家将得到更高的匹配优先级，找到匹配的时间将缩短很多。而为了赢取快速匹配次数，玩家必须先在匹配天梯比赛时选择所有定位。选择所有定位后匹配也将自动免费进入快速匹配队列。

《DOTA2》官方表示。未来，其当务之急是验证快速匹配的成效，观察是否提升了匹配玩家群体的健康状态，并在必要时进行调整。并计划在未来的数周内针对行为和举报系统再推出一个小型渐进性更新。

以下为《DOTA2》公告全文：

我们明白近期匹配时间方面出现了全线增加，而出现这一现象的最主要原因是天梯定位在组成比赛双方阵容时要求相较更为严格。在推出天梯定位比赛之前，由于限制较少，匹配系统能选择的玩家更多。在过去，若有一名或多名玩家都想要使用相同的位置，这个矛盾将在比赛中自行解决，不过出现的结果往往令人不快。而现在，矛盾在匹配时可以解决，但付出的代价是匹配系统常常缺少选择部分位置的玩家。系统必须等待特定位置的玩家进入匹配队列，或者选择当前匹配队列中的玩家组建并非最优的比赛，但至少满足了全位置的要求。一般匹配系统最需要的是纯辅助，但这并不总是如此，过去在不同的时间段、技术水平和地区等等条件下都有所不同。

为了能更广泛地解决位置不平衡的问题，今天的更新为天梯匹配推出了快速匹配。在快速匹配队列的玩家将得到更高的匹配优先级，找到匹配的时间将短很多。而为了赢取快速匹配次数，必须先在匹配天梯比赛时选择所有定位。而选择所有定位后匹配也将自动免费进入快速匹配队列。

每次单排时选择了所有定位就能赢取4次快速匹配，可于日后使用。而组队时，玩家只要也选择了全部定位也可以赢取快速匹配次数。两人的队伍每人赢取2次，三人队伍每人赢取1次。赢取的快速匹配次数最多能攒至60次。

举个例子，两人组队时一人勾选了三个核心定位，一人勾选了两个辅助定位，那么本次匹配就能免费进入快速匹配队列，而且还将被额外奖励两次快速匹配。五人的队伍总能免费进入快速匹配队列，但不再赢取快速匹配次数。我们添加了全新的界面，确保能方便大家理解自己或自己的队伍是否能快速匹配。

我们的数据清晰地表明了玩家在没有额外条件时选择了定位并不会导致匹配的玩家拥有足够的多样性，达到健康的状态，只会对匹配时间和比赛质量产生负面影响。快速匹配的出发点是有条理地解决“谁中？”的问题，避免比赛时出现冲突，同时也提供了足够的定位多样性，使匹配时间更为合理。

而在未来，我们的当务之急是验证快速匹配的成效，观察是否提升了匹配玩家群体的健康状态，并在必要时进行调整。我们在未来的数周内还将针对行为和举报系统推出一个小型渐进性更新。一如既往地，请向我们提供反馈。我们非常感谢大家在优化匹配系统时给予的耐心。