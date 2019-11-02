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【IT之家开箱】坚果Pro 3手机图赏：绿得纯粹

2019-11-2 22:49:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月2日消息 10月31日晚上，坚果手机团队正式发布了全新的坚果Pro 3手机，搭载高通旗舰 855 Plus 满血版，最高 12GB 大内存 + 256 GB UFS 3.0 高速闪存，索尼 IMX586 4800 万像素主摄像头，真全焦段四摄，2000 万像素高清前置摄像头，售价2699元起。现在IT之家拿到了一台绿色版坚果Pro 3手机。

坚果Pro 3延续了以往硬朗方正的设计风格，采用全新摄像头设计，机身厚度为7.8mm，拥有白、黑、绿三种配色，并且都是纯色设计，更加大胆出众。采用更现代的设计语言，突破了古典对称式的设计。

坚果Pro 3手机还有一些小细节，比如加入了锤子Logo呼吸灯。

配置方面，坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹，可0.2s解锁。坚果Pro 3还搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

相机方面，坚果 Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果 Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

下面是更多图赏：

天猫锤子坚果Pro 3 8+128G 黑色券后2699元领200元券

天猫锤子坚果 Pro 3 8+256G 白色券后2999元领200元券

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关键词：坚果Pro 3坚果手机

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