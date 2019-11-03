没升级的抓紧了！今日过后iPhone 5将无法使用App Store和iCloud

IT之家11月3日消息 Mac Rumors报道称，此前，苹果公司建议iPhone 5的用户在11月3日之前更新iOS 10.3.4，以继续使用App Store和iCloud。Mac Rumors提醒iPhone 5用户，没升级iOS 10.3.4的需要行动了，否则App Store和iCloud等几个关键功能将无法使用。

报道中称，早在今年7月，苹果就发布了针对老款iPhone和iPad(包括iPhone 5)的iOS系统版本，以解决可能影响GPS定位性能、导致系统日期和时间错误的问题。

苹果在支持文件中表示，UTC（世界同一时间，北京时区是东八区，领先UTC八个小时）2019年11月3日12:00点之前，iPhone 5将被要求iOS更新以维护准确的GPS位置并继续使用依赖正确日期和时间的功能，包括‌App Store‌、iCloud‌、电子邮件和Web浏览 。这是因为2019年4月6日起，GPS时间转换问题开始影响其他制造商的GPS产品，而苹果设备将会在UTC 2019年11月3日凌晨12:00之后才受到影响。如果更新没有及时执行，用户“将需要使用Mac或PC进行备份和恢复以进行更新。”