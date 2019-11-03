三星解散自研CPU团队，或回归ARM公版

IT之家11月3日消息 据Wccftech消息，三星解散自研CPU团队，未来将会使用ARM架构。

报道中称，三星提交给德州劳动力委员会的一份文件显示，三星将于12月31日正式解散奥斯汀半导体工厂研发部门，并解聘该部门的290名员工，此项决定被视为永久性决定。可预见的是，未来三星将依赖ARM的核心架构来完成芯片的研发设计。

至于目前在三星奥斯汀制造工厂工作的约3000名员工的去留问题，三星公司发言人米歇尔·格雷兹表示不会裁员，“不会受到影响。我们尊重所有员工。他们（研发部门的290人）都已经提前获悉并给予了合适的赔偿。要知道这（裁员）是很棘手的事情，但是我们还是做了并做的不错。很不幸，他们失去了工作，但这是我们基于业务评估作出的决定。”

格雷兹强调，做出这一决定是为了确保三星在未来的业务中能保持竞争力。到目前为止，高通在性能和降低功耗方面都采用了更先进的硅材料，这意味着使用Exynos硅材料的移动设备在性能方面稍逊于前者，而且功耗更大。如果这种情况持续下去的话，那么即将推出的Exynos 9830可能会继续落后于Snapdragon 865。

还有消息称，三星已经设计了一种全新的GPU架构，可将其使用在手机及计算机中，当然，该消息还未得到官方的证实。