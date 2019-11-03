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比特大陆最新内部邮件释出：开始全员调薪

2019-11-3 10:14:22来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家11月3日消息 据界面新闻报道，有比特大陆内部员工收到公司内部邮件，其表示将从11月4日开启2019年度调薪，此次调薪将覆盖不低于80%的员工。

值得注意的是这次调薪是继吴忌寒“挤掉”詹克团后所下达的首个举措，此举无疑有助于吴忌寒获得更多内部员工的支持。先前有国内媒体曾报道称比特大陆创始人吴忌寒对公司员工发邮件称将解除詹克团在比特大陆的一切职务。

以下是内部邮件全文：

各位亲爱的同事，大家好！

非常感谢大家一直以来的辛勤工作，比特大陆的每一分成绩与您密不可分。

近期，比特大陆集团2019年度调薪计划，已由CEO审核通过，并经集团董事会批准，同意进入方案制定阶段。从2019年11月4日起，陆续启动2019年度调薪。根据计划，此次调薪将覆盖不低于80%的员工。

我们倡导正直诚实、实事求是的工作态度。我们力求客观公正，激励有效。结合公司当前情况，此次调薪会逐个团队陆续实施，而不是等到全部的方案制定完毕再实施。因此各个团队收到有关方案通知的时间会有时间先后的差别，但并不会影响调薪的生效日期，该日期统一为2019年11月1日。

我们将改变上级决定一切的评价思想。在本次调薪以及后续的其它评议中，原则上将恢复我们创业之初采用的360度评价思想，以更全面客观的呈现每一位员工的能力和业绩，以期建立团队协作、平等自由、追求真理的科技企业工作氛围。

同时，以此次调薪计划为起点，我们还将启动设计更灵活、更弹性的员工激励与认可方案，鼓励合伙人精神，共同享受经营成果。也期望大家在工作上能更专注、更聚焦、更有创新和突破，共同在比特大陆打造属于我们每一个人的辉煌。

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关键词：比特大陆吴忌寒

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