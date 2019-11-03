小米CC9 Pro支持多功能NFC，出门只带手机就够了

IT之家11月3日消息 继小米CC9 Pro采用全球首款超薄屏下指纹识别方案正式官宣后，官方再度公布CC9 Pro的另一新特性——支持多功能NFC。

据官方介绍，小米CC9 Pro所拥有的多功能NFC可实现包括银行卡、公交卡、门禁卡等作用，让用户出门无需再携带好几张卡，只带一部手机即可。

配置方面，小米CC9 Pro采用6.47英寸2340×1080分辨率OLED水滴曲面屏幕设计，支持边框炫彩呼吸灯，采用最新的超薄屏下指纹识别方案，搭载骁龙730G处理器。

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄：超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头，此外还搭载了两个光学防抖系统，每个光学防抖模组都拥有四轴马达，能够有效过滤手持拍摄中的抖动；支持全新「14bit超级夜景」，基于RAW域的无损高精算法，带来“夜神级”拍照体验；前置方面，该机前置摄像头为3200万像素。

其他方面，小米CC9 Pro配备6GB/8GB/12GB RAM内存以及64GB/128GB/256GB手机存储空间；内置5260mAh条形快充电池，配备30W极速闪充，65分钟可充满电。

小米CC9 Pro手机将于11月5日下午2点正式发布，IT之家也会带来现场详细报道，敬请期待。