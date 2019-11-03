就联想小新Pro 13固态硬盘混用一事，官方回应

IT之家11月3日消息 近日有用户反馈称，联想小新Pro 13的部分批次固态硬盘从三星PM981A换成亿联了，因此还出现了退货现象。

针对上述情况，联想官方刚刚发表声明回应此事。以下为联想回应全文：

有关小新Pro 13固态硬盘（SSD）配置问题的公告

因重要部件资源的供应策略，所有产品部件包括SSD都是多货源供应。此次小新Pro 13（所有版本）配备的SSD均为混合物料，包括三星PM981a、忆联AH530、西数SSD。以上三种SSD均符合NVMe协议PCIe x4技术规格，SSD出厂前在机器整体性能均做过相关测试并符合联想出厂参数要求，质量保证也都是一样的，并且，不同厂商SSD在保修政策上无差别，还请您放心使用。由于目前西数SSD还不支持实时在线功能（always on always connected），所以在小新Pro13中未导入。

SSD写入量标准是endurance 512G 150TBW, 1T 300TBW。TBW指1024GB的Write，就是W指写入量。现在无论是三星还是UMIS还是其他SSD都是达到这个标准。

通俗点说，SSD的寿命是以写入量来表示，因为写入量是可以通过实际测试得到的。

从用户使用角度，一般用户平均每天写入量也就几个G，在设定spec时候按照每天50G的写入量，512G,150TBW约可以使用8.4年，1T,300TBW约可以使用16.8年。

重要部件混合物料是业内通用且必须的做法，如iPhone A9处理器就有不同的版本。在生产时SSD是“有什么用什么”，所采用的品牌型号与批次配置无关联。我们并未宣传过Pro 13采用单一SSD物料，在官方开箱评测里展示SSD时也指明画面展示的SSD为“该机”配置，首批的媒体评测机因是同一批的零售样机，所用物料相同，望您理解，我们也会吸取教训下次更细致的进行提前告知。

如果您希望进一步了解忆联AH530的性能水平：

忆联AH530理论性能：

以上是由我司研发提供的内部测试成绩，忆联虽然持续写入性能强于Intel 760p弱于PM981a，但4K小文件的读写水平非常不错。

我们又加测了SSD常见的软件CrystalDiskMark的最新版7.0.0，三星PM981a的持续写入还是会有明显优势，但并没有部分网络传言的那么夸张，同时忆联AH530在SSD日常使用最重要的小文件读写上并不逊色于PM981a。

非常值得提出的是，所有SSD的测试场景需要保证测试用机的配置完全相同，测试时的软件环境相同，测试时的后台运行软件环境相同。

忆联AH530实际体验：

我们实测了几个场景：

忆联AH530在开机进桌面和文件拷贝稍逊于PM981a；

进桌面比760p和镁光2200都要快；

PS打开PSD的速度和PM981a很相近，弱于760p好于镁光2200；

刺客信条：奥德赛进入游戏的过程对SSD不敏感；

CS:GO进入游戏忆联AH530还是比较快的，比1TB Intel 760p稍慢，强于PM981a和镁光2200。

同时，忆联AH530主控和大多数的主流SSD是一样的，此次小新Pro 13的忆联AH530采用的是群联ps5012-e12，南亚的dram，记忆科技自封东芝芯片。

如果您对您所购买的Pro 13所用的部件物料仍然有所疑问，可以在遵守各平台七天无理由退货要求的前提下进行退货，具体退货政策请咨询各销售平台。