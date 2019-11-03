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刘慈欣谈《三体》影视化：希望能成功，但需要时间

2019-11-3 14:05:35来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月3日消息 据中新网消息，11月2日晚间，刘慈欣参加2019中国科幻大会接受记者采访时谈到了《三体》影视化的问题。刘慈欣表示，像《三体》这样复杂作品的影视化是需要时间的。刘慈欣举例称，阿西莫夫的基地系列、阿瑟·克拉克的《与拉玛相会》等著名科幻小说的影视化都已经历了数十年，有的甚至至今还未开始拍摄。“我也希望《三体》能成功，但需要时间，我们应该抱着一个平和的心态去看待此事。”

《流浪地球》的成功，让国内影迷看到了国产科幻电影崛起的曙光。刘慈欣认为《流浪地球》是中国第一部高成本科幻电影，它的成功提振了投资者的信心，也让国内电影爱好者开始期待更多的优秀科幻作品能影视化，这其中就包括鸽了数年的《三体》。

百科资料显示，2015年4月22日，《三体》电影于北京召开媒体发布会，官方宣布影片将定档2016年7月，并首次发布了电影Logo，以及通过“红岸基地委员会”任命通知书公布了14位演员及其角色；2016年6月，上海游族影业遭遇人事变动，游族影业的孔祥照离职，导致整个组织架构面临巨大调整，《三体》暂缓上映；直到现在，《三体》电影的上映时间都还是未知数。

不过需要注意的是，《三体》电视剧今年立项，动漫也于今年正式启动，具体上线时间暂不清楚。

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关键词：流浪地球三体

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