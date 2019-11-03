2019中国科幻大会今日开幕，刘慈欣等大咖出席

IT之家11月3日消息 2019中国科幻大会今日在北京园博园开幕，本次大会主题为“科学梦想、创造未来”，由国家电影局指导，中国科学技术协会和北京市人民政府共同主办，教育部、文化和旅游部、中国作家协会、中国电影家协会共同支持。包括来自北美洲、欧洲和亚洲等9个国家的近30位科学家、科幻作家、科普作家及全球科幻机构和组织代表，来自全民科学素质纲要实施工作办公室成员单位、北京市有关部门、丰台区委区政府以及部分地方科协负责同志，以及科技工作者、科幻业界代表、影视界人士和科幻爱好者等1000余人参加开幕式。

中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记怀进鹏出席开幕式并讲话，北京市委副书记、市长陈吉宁出席开幕式,中国作家协会党组成员、副主席、书记处书记阎晶明出席开幕式并致辞。大会开幕式由中国科协副主席、书记处书记孟庆海主持。

开幕式上，怀进鹏、陈吉宁、阎晶明和国家电影局副局长白洁、中科院院士周忠和、著名导演黄建新等共同启动科技与影视融合平台。南方科技大学教授、中国科普作家协会副理事长吴岩作了2019中国科幻产业发展情况的报告。会上还举行了中外嘉宾高端对话，中国科学院院士、中国科普作家协会理事长周忠和，诺贝尔物理学奖获得者安德烈?海姆，全球顶级畅销科幻小说作家凯文·安德森，美国加州理工学院教授、科普作家伦纳德·蒙洛迪诺，著名科幻作家刘慈欣，北京博纳影业集团副总经理、制作总监曲吉小江等6位中外嘉宾围绕“中国科幻，是否迎来了‘黄金时代’？”展开对话，结合各自领域，共同交流互鉴，分享观点与经验，探讨和畅想美好未来。

本次大会期间，人类现代文明的历史经验与未来梦想、科技与未来、科学与影视融合、中国科幻电影发展之路、游戏世界中的科幻、青少年科学普及和科幻创作等11项专题论坛同步举行；科幻影视创投会、高校科幻辩论赛决赛、科幻之夜、科幻主题演讲、高校科幻知识竞赛、科幻主题游戏创意大赛成果路演等6项活动先后举办；大会还安排了平行宇宙科幻展览与科幻市集等展示活动。

据了解，自2016年以来，中国科幻大会已成功举办三届，受到了科幻业界和广大科幻爱好者的普遍欢迎，影响力和参与度不断扩大，引起了社会各界的广泛关注，有力地促进了中国科幻事业与产业发展。