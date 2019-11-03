罗永浩回应“老赖”名单：实在不行，还可以“卖艺”还债

IT之家11月3日消息 今日据中国执行信息公开网显示，丹阳人民法院于2019年09月04日对罗永浩实施限制消费令，被列入限制高消费名单。
今日晚间罗永浩发文回应“老赖”名单事件，罗永浩表示在这里向债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们表示我由衷的歉意：给大家添麻烦了，真是对不起。
关于债务，罗永浩表示会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。马克吐温和史玉柱能做到的，自己也能做到。
关于锤子科技，罗永浩表示锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用“smartisan”品牌，也许不能用“坚果”牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。
以下是回复全文：
一个“老赖”CEO的自白
自2018年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约6个亿的债务，其中包括在公司最艰难的时候，为了挽救公司，我签了个人无限责任担保的1个多亿。
按照现代公司法的基本原则，有限责任公司因经营困难、资不抵债时，申请破产清算，然后重新创业会轻松很多。（事实上多数的连环创业者都是这么做的）但我不想这样做，因为破产清算会让很多当年帮助过我们的债权方或债权方负责人，以及我们的投资者，彻底失去希望。所以，尽管扛着6个亿的债务往前走，显然要比轻装.上阵困难得多，但我也一直坚持没有让公司破产清算。
好消息是在过去的10个月里，我们已经还掉了3个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。
这期间各家债权方一直不断的债务追讨，和由此产生的各种诉讼，是他们合情合理合法的正当权利，无可厚非。从另一个角度，这期间公司质押股权和变更法人之类的行为，也是为了还债工作所必须的继续经营需要（比如不能坐飞机和高铁会严重影响商务工作效率），不是为了赖掉公司债务。如前所述，实际上合理合法地赖掉公司债务的最省事方法就是破产清算（这样我就只还我个人签了担保的部分就可以了），而不是成为所谓的“老赖”。
在这里向我们的债权方、投资人，以及关心锤子科技命运的朋友们表示我由衷的歉意：给大家添麻烦了，真是对不起。
最后，我会继续努力，在未来的一段时期把债务全部还完。即便公司因不可抗力被彻底关掉，我个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。马克吐温和史玉柱能做到的，我也能做到。
当然，锤子科技也会继续做下去，未来的产品也许不能用“smartisan”品牌，也许不能用“坚果”品牌，但无论如何，锤子科技都会继续做下去。创业维艰，过程难免窘迫狼狈，但不管身上是血是汗是屎是尿，只要战士不下战场，一切都有可能……何况最后实在不行，该战士还可以“卖艺”还债^_ ^请大家放心。
锤子科技CEO罗永浩