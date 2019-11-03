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小米手表发布在即，高通官方详解Wear 3100处理器

2019-11-3 20:48:48来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月3日消息 小米将于11月5日召开发布会，正式发布预热多日的小米手表。不久前，小米也公布了小米手表的处理器——高通骁龙Wear 3100，并表示这是国内首款拥有高通骁龙可穿戴旗舰处理器的真智能手表。现在，高通也为小米手表前来助阵，官方详细地解读了这颗Wear 3100处理器。

高通官方解读：

全新架构，轻巧强大

为了能够具备更流畅的使用体验，Snapdragon Wear 3100平台采用四核Cortex A7架构，主频达到1.2GHz，强大的性能带给智能手表更顺畅的交互响应。不管是手表各项功能之间的切换，还是运行第三方应用程序都能够流畅运行，随心启动相应的功能。

除此之外，Snapdragon Wear 3100平台还引入了全新DSP框架，用以在开放执行环境中支持下一代传感器处理，并且带来全新双显示屏架构以支持分层式方法。更多的传感器支持能够帮助我们更好地了解身体现状，同时双显示屏架构可以带来两种不同的屏幕显示方式，满足各种场景的使用需求。

协同处理，高效省电

Snapdragon Wear 3100平台的关键特性之一就是加入了全新协处理器Qualcomm® QCC1110。如此一来，高性能处理器、高效DSP与超低功耗的协处理器之间协同工作，带来更持久的续航表现。

作为主处理器的强大协助单元，Qualcomm QCC1110主要面向超低功耗运行而优化，同时还集成了深度学习引擎，来对当前状态进行判断并处理。比如当手表电量过低时，那些耗电较多的功能会被关闭，只维持时间和部分传感器的运行。

三种模式，三个情景

凭借Snapdragon Wear 3100平台的高性能、低功耗等特性，能够为智能手表带来“增强型情境模式”、“专业运动体验”和“传统手表模式”三种模式，体验到全新的个性化模式。

多种主题和功能类型的“增强型情境模式”，满足消费者对智能手表的时尚外观需求；“专业运动体验”模式能够持续开启GPS和心率检测等传感器，随时了解运动进度；而“传统手表模式”则是简单的腕表功能，能够长时间的持续使用。

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关键词：高通小米手表

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