“口红一哥”李佳琦回应不粘锅直播翻车：没按说明书做，欢迎监督

IT之家11月4日消息 早前因为一场不粘锅直播“翻车”而陷入舆论漩涡的网红主播李佳琦在昨日接受国内媒体采访时也就此事正式做出了回应。

据澎湃新闻报道，李佳琦回忆当天“翻车”的场景时表示，当时他和助理一开始使用的锅是李佳琦家里用的那口旧锅，本想为大家煎一点薯条及香肠等食品来展示不粘锅有多好用。因为同事担心李佳琦和小助理在展示时受伤就拿了另一口锅过来。本来说是用来展示但李佳琦却误以为是煮过沸水的锅，直接开始煎鸡蛋，最后导致了粘锅“翻车”。

李佳琦补充道：自己在直播中一直在说“不会粘，不会粘”是因为自己用了几个月从来没有粘锅。包括6月份拍了抖音视频，它都是不粘的。

同时李佳琦也对事后没有马上回应这次事故做出解释：需要弄清“翻车”的真正原因且一直在找最负责任的答案，同时他在这段时间不断尝试用其他锅复盘当时的场景。

李佳琦说： “我们用四五天的时间进行了复盘，做了很多煎鸡蛋的实验，包括试过热锅冷锅、热鸡蛋冷鸡蛋、倒油不倒油。最后发现，如果是一口新锅，完全没有煮过沸水，进行无油煎蛋，是非常容易粘锅的。”同时不粘锅的说明书上也注明：“首次使用时，请先将产品上所有标签、合格证去除，然后在锅内放入约70%的水，完全烧开，煮5-6分钟后倒掉。”

对于因自己直播“翻车”而引起的舆论风波，李佳琦表示自己很欢迎有关部门监管我们电商直播的这个行业，监管会让这个行业更规范，更有标准性，这也是良性发展的方向。

与此同时他还通过微博转发有关报道并向大家解释此次“翻车”，他表示：“针对这次的翻车事件，首先对造成困扰的消费者及商家表示歉意。经过这几天的调查及各种煎蛋试验，终于可以给大家一个基于事实的答复。同时佳琦也再次强调，一直以来佳琦都会对在佳琦直播间购买的产品负责到底，有任何问题随时反馈给直播间1号链接的客服，佳琦及团队一定及时处理保障大家权益。欢迎监督”

早前在李佳琦直播“翻车”后品牌方回应称直播所涉及产品符合国家标准，并指出某些做法会引起不粘锅烹饪时发生粘锅现象：温差较大的食物直接下锅容易粘锅，例如刚从冰箱取出的鸡蛋与加热的锅体接触就容易发生粘锅；空锅体超过250度会降低不沾性能，导致粘锅；涂层使用不恰当方式清洗，破坏后容易粘锅。