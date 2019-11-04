Windows 10补丁KB4522355搞崩部分“开始”菜单，且安装易失败

IT之家11月4日消息 Windows 10的“开始”菜单问题最早在9月份浮出水面，并且安装10月份发布的补丁更新后，更多用户开始报告存在该问题。最初，微软将这些问题标记为“已解决”，并表示将监视用户的反馈。

微软表示：“我们将继续监控，以确保用户在与这些区域进行互动时获得高质量的体验。”

在Microsoft Answers网站上的帖子中，微软工程师确认安装KB4522355补丁将解决“开始”菜单和Microsoft Edge的问题。尽管微软已修复Edge浏览器错误，但似乎Windows 10 1903版本上的某些用户仍遇到了“开始”菜单的使用问题。

用户报告称，安装KB4522355补丁后，Windows 10的“开始”菜单崩溃或无法启动。

与其他所有Windows 10更新一样，KB4522355也出现了无法安装的情况，并向某些用户显示通用错误消息（0x800F081F）。

用户说补丁程序安装失败，并显示以下错误消息：

Windows无法安装错误为0x800F081F的以下更新：2019-10 Windows 10版本1903基于x64系统的累积更新（KB4522355）。

对于某些人来说，KB4522355补丁可能是一场噩梦，但是对于大多数人来说，它却是顺风顺水。

蓝牙问题已解决

微软在其支持文档的更新中，确认最近的Windows 10累积版本应解决了影响高通开发的Bluetooth适配器性能的错误。

此更改还意味着可以在更多配置上安装Windows 10版本1903。

根据Windows仪表板显示，大多数问题已在Windows 10版本1903中得到解决。

在微软部署2019 Windows 10更新十一月版之后，仍遇到问题的用户应该会看到改进。Windows 10 19H2（版本1909）被誉为为最稳定的更新之一，预计将在11月12日开始推送给消费者用户。