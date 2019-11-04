全国铁路首家集装箱智能远程控制系统即将投入使用：10多秒完成抓箱、提箱

坐在电脑前，数百米外的龙门吊、集装箱，360度呈现眼前。轻推操纵杆，10几秒完成抓箱、提箱，自动精准定位至列车上方，放箱后，按照输入的集装箱号，又自动定位至下一个待装箱......

近日，全国铁路首家集装箱智能远程控制系统在中鼎物流园完成联调联试，11月初将正式投入使用，实现集装箱无人化装卸。

占地约4000亩的中鼎物流园地处山西中部，集铁路、公路、口岸、内陆港为一体，是中国铁路太原局集团有限公司发展现代物流网络的重要实体，先后被评为国家多式联运示范工程和示范物流园区，以其为主体的太原陆港型物流枢纽成为首批23个国家物流枢纽之一。

“智能远程控制，实现无人化装卸是我们打造‘集装箱智能场站’的核心项目，加大了安全生产的稳定性，每台门吊加装29个摄像头，作业区域全覆盖，并加设F-TR锁的防吊起功能。”项目实施后，将大幅度减少场站作业人员，实现多台门吊同时作业，大幅提高作业效率。

中鼎物流园2016年11月开园以来，大力发展多式联运，包括中欧班列，国内铁水、公铁、快速班列，省内“一日达”“次日达”等多式联运产品，让物流触角遍布全省、辐射全国、直达欧亚。2016年11月至今，园区吞吐量累计达到1000多万吨，入驻的60余家企业营业收入累计约70亿元，贡献利税约6亿元，从业人员达到5000余人。

智能化装卸系统显著优势还在于它的自动定位和多重安全保护功能。



系统根据集装箱装卸计划生成任务列表后，能通过龙门吊上的扫描激光、控制器等装置智能定位列车、集装箱的位置，大幅降低人工作业强度；发现异常情况时，自动导向安全系统，不仅提高了作业精准度还保障了作业安全。