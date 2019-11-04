任正非：华为不是什么都行，仅仅是5G比美国强

11月4日，华为心声社区发布总裁任正非接受中东非洲阿拉伯语媒体采访纪要，采访时间为10月20日，以下为采访全文。

任正非：各位都是世界级媒体，专程来采访我，我感到非常荣幸。我去过非常多的阿拉伯地区，几乎走遍了中东北非的所有国家，对阿拉伯文化的灿烂和悠久历史由衷敬仰。

如果没有非常好的数学、几何学、工程设计学，不可能建造这些神庙。从世界文明史的历程看，阿拉伯文明是比拥有欧基里德几何、阿基米德定律的希腊文明还要更早产生的璀璨文化。几何、代数、工程设计学，包括阿拉伯数字这些文化，通过丝绸之路传到中国来；当然不仅仅是香料、胡萝卜、葱、蒜……。现在大家认识到阿拉伯数字是伟大的数学基础，尤其“0”这个数字的出现是世界跨时代的技术革命创新，虽然过程中有几百年的争议，但是阿拉伯数字加上了“0”，给人类文明进步形成了巨大的推动力。当我们站在长城上遥望金字塔的时候，想象我们的先人牵着骆驼一步步把丝绸、茶叶运送到阿拉伯，把阿拉伯的香料、胡萝卜、大蒜……运到中国来，这是伟大的艰难历程。所以，我们赞叹先人丝绸之路的伟大，连接了中亚文明，我认为我们今天还要继承发扬，丝绸之路要从骆驼走向5G，走向高铁，促进这两个经济板块的腾飞。

谢谢大家，你们可以随意提问。

1、埃及《金字塔报》Alaa Thabet：首先，非常感谢任正非先生给我们提供机会，我是埃及《金字塔报》的代表。我们知道华为一直对科研有巨大的投入，5G领先于世界，未来五年内5G方面华为能够提供什么面向未来的技术？

任正非：首先，我非常崇拜埃及的伟大，不仅仅是两千多年前当时最大的亚历山大图书馆、金字塔以及近代开凿的苏伊士运河，都是人类文明中很伟大的一面。稳定的埃及社会和友善的埃及人民，带来了极好的旅游文化。当我们乘着游船在尼罗河上漂流的时候，我就感叹，为什么黄埔江上不能飘扬着尼罗河上的歌声呢？我们要向埃及学习许多东西……

振兴一个国家和民族主要在教育，希望我们能支持服务造出这么大金字塔，有历史上最早最大的亚历山大图书馆，敢于开发苏伊士运河的伟大国家和民族再次振兴。我们要用5G和先进技术帮助埃及填平数字鸿沟，对普及文化教育作出贡献。

2、阿联酋《阿尔巴彦日报》Wael Al Lababidi：首先，非常感谢华为给我这次机会，我的问题是最近中美冲突主要聚焦在经济和科技领域，您经常把华为置于冲突之外。但是，在《经济学人》采访中提到华为愿意跟西方分享技术，这样表态会不会把华为置于中美风暴的中心？

任正非：1996年，在联合国推动伊拉克石油换粮食活动过程中，我第一次途经迪拜。迪拜那时候正在拆房子、开始兴建，我对迪拜开放的文化感慨万千。迪拜是一个没有资源的地区，对他们这种敢想敢干、开放的精神，我非常佩服。我也看过一本谢赫.扎伊德的书，非常崇敬他的伟大。回到中国以后，我写了一篇文章叫《资源是会枯竭的，唯有文化生生不息》，我们公司也没有资源，也要在人的头脑里开发出大油田、大煤田、大森林……，要推行一种开放的奋斗文化。同一时期，我也去过突尼斯，当时突尼斯人均GDP是1400美元，社会非常美好。这两个地区都是没有什么资源的，宗教革新使阿拉伯文化发出了灿烂光芒，给这个区域的变革做出了榜样。

现在阿联酋成为了世界的商业中心高地，变成了一个移民国家。既然能在一片沙漠上建成世界顶级的商业中心，那么为什么不能再建设成全球科技创新中心呢？我认为，阿联酋应该向美国学习，美国通过两百年的时间，吸收了大量优秀人才移民，使得美国从一个弱小的国家成为世界上最强大的国家。阿联酋在世界商业中心的基础上，有无可能成为世界的科创中心？你们的“2071计划”说明完全有可能。美国很多伟大人物出自东欧，他们在美国的舞台上“跳舞”，促进了美国成为了世界上最强大的国家。阿联酋的商业生态环境如此美好，为什么不能通过移民来建立世界最伟大的科技创新中心？阿拉伯地区的文明其实领先世界三千年，为什么后来落后于欧洲？因为欧洲发明了火车，火车比骆驼跑得快；欧洲发明了轮船，轮船比骆驼的载重能力强。这样就使欧洲率先走向工业革命。这告诉我们一个道理，速度和带宽决定了一个国家的强盛。以前是物理货物运输的速度，今天的5G就是要提高信息和数字传输的速度，应该赶快超越。

我们认为，中东多个国家可能会成为世界上5G最高的高地群，在5G的高速度、低时延、大带宽的高地群上，有可能再次创造出新的阿拉伯的灿烂文明。现在沙特在Youtube每天访问量上全球第一，科威特人均每月数据流量使用全球最高（60 GB），多个国家的5G高地群通过传播，除了覆盖全部阿拉伯国家，再向以外传播，可以覆盖全世界。4G时代领先世界的是日本和韩国，在5G时代领先世界的地区是中东，所以中东也会出现新的璀璨文明。我也特别支持阿联酋2071计划、“5G+AI+云”的国家战略。

3、阿联酋《阿尔巴彦日报》Wael Al Lababidi：刚才提到过华为愿意跟西方公司（如美国、欧洲公司）分享华为的技术。您怎么看？

任正非：首先，欧洲不需要，因为它们有自己的通讯技术，我们之间已经有知识产权的交叉许可，应该说已经相互开放了。由于美国缺少最先进的通讯技术，我们希望加强和美国公司的合作。如果我们能够帮助美国公司在通信上赶上来，有利于平衡世界矛盾。

中东是一个政治上比较中立的地区。美国仅仅是制裁华为，华为也仅仅是在通讯领域领先美国公司，我们不是所有都行，仅仅是5G比美国强，在AI、云、智能计算这些领域，目前我们与美国公司相比还有一些差距。中东可以选择美国最好的技术，选择欧洲最好的技术，选择日韩最好的技术，选择中国最好的技术，在中东建立一个高地平台。就像迪拜是多元文化一样，迪拜的ICT基础设施将来也可以是多元化，由多种技术、多种“砖”砌成的“平台”应该是最强大的“平台”。

4、沙特《萨巴克报》Shagran AlRashidi：您好，我是来自沙特《萨巴克报》的代表，我想知道美国对华为的制裁，是政治意图多于安全方面的意图吗？

任正非：当然，因为华为没有犯什么过错，美国制裁华为应该是政治目的。

沙特文化是一个富有智慧的文化。沙特的伟大，今天我们也能看出来，我特别佩服当石油设施遭袭击时沙特政府的淡定，快速恢复对世界石油的供应，让世界度过一场大危机。我更佩服沙特前石油部长亚马尼，在石油冲到140美元一桶的时候，他有一句话令我非常震撼，他讲：“人类石器时代的结束，并不是因为石头匮乏”。他的认识也是阿拉伯几千年文明所沉淀下来的伟大远见。

既然石油部长看到石油是会枯竭的，沙特担心是非化石能源的崛起，因此沙特要致力于把自己的石油财富转一部分来研究非化石能源技术，如果将来石油枯竭，在非化石能源方面，沙特还是世界最伟大的国家。沙特可以首先使用非化石能源，把原本自己消耗的天然气和石油转过来供应世界，扶持非化石能源技术成长。在非化石能源中，最关键的技术是储能，目前大型储能技术应该是日本最先进。如果结合起来，你们沿着沙特穿越撒哈拉，穿越西藏高原，穿越整个中国到日本，再向西穿过亚马逊、拉丁美洲，就可以建立一条强大的非化石能源的能源带。当石油枯竭以后，沙特就崛起成为能源设备制造业和非化石能源的提供者，把大量的石油财富转换成新技术、人工智能等的数字财富和文化财富。

石油是会枯竭的，货币是会贬值的，把石油美元转向提高教育与文化水平，提高科技创新能力，投资到数字财富，才是永葆青春的办法。

华为仅仅在5G这个问题上可以不依靠美国生存下来，沙特在其他更多方面还是可以引用美国技术。

Shagran AlRashidi：沙特怎么能从中国、美国的技术中获益呢？

任正非：如果把能源的技术人工智能化，里面会产生非常巨大的财富。四十多年前，我也从事过石油化工工作；二十年前我在国外参观过中国援建的一千万吨的炼油厂，参观中央控制室时，感觉简直是天大进步；我已经有二十多年没有观察过现在的石油化工工业了，不知道今天的进步还会有多大，我认为明天的进步更加不可想象。

沙特在教育问题上敢于投入也是非常伟大的，比如世界上最大的女子大学诺拉公主大学的投资非常巨大。沙特不断开放，不断提高文化，不断适应社会，加上有巨额财富，会产生超越石油工业之外新的振兴。5G只是一个基础设施，就像高速公路一样，提供了高带宽、低时延，本身并不创造财富，它支持新技术去创造财富。

5、突尼斯《领导者》杂志Taoufik Habaieb：感谢任总，我是突尼斯《领导者》杂志的代表。刚才您也提到了突尼斯给您留下很深刻的印象。从突尼斯的经验可以看到,通过改革以及技术的创新可以实现文明再次复兴。您也去过突尼斯，对于突尼斯青年来说，如何从华为技术创新、技术发展中真正的受益，未来突尼斯的青年如何在华为的发展和创新中做出贡献？

任正非：我第一次去突尼斯时有个故事。当时，陪同我的同事吕晓峰早我一天走，他乘坐的飞机在突尼斯失事了，有40多人幸存下来，包括他在内。本来我也要乘坐这架飞机的，因为有事我晚了一点过去。飞机失事时下着大雨，吕晓峰在雨中打电话报警，他从飞机上救下来一位小女孩，冻得发抖，他就把衣服脱给小女孩了。第二天我到了以后，就买了一套西装送给他。这件事是2002年，那时突尼斯的人均GDP大概2000多美元，当时中国的人均GDP只有1000美元左右，我就觉得突尼斯社会很和谐、很美好，地中海沿岸也非常漂亮，突尼斯给我留下非常美好的印象。当然，后来我又多次去过突尼斯，印象越来越好。

突尼斯的发展还是依靠宗教革新，我认为还要更加开放。你们与欧洲仅仅一海之隔，人工成本比欧洲低，欧洲应该把大量工业制造中心转移到这些国家来。如何迎接这些转移？第一，人才的教育培养；第二，基础设施改善。当然，基础设施中也包含通信网络设施，通过网络，可以大大提升教育的普及性。韩国在4G的网络投入很迅猛，虽然电信运营商的收益不是非常高，但是促进了国家GDP。每一美元的ICT基础设施投资，可以额外增加数倍美元的GDP增加。所以，人工智能、5G对突尼斯非常重要，因为你们要承接欧洲的制造业转移，需要适应它的体系和标准要求。

昨天你们参观了华为的生产线，生产线的产品从设计到制造、供应……，管理软件用了德国西门子、德国博世、法国达索的软件，大量生产设备是日本和德国制造的，少量的人工智能是我们自己开发的。生产线基本没有人，从无到有，二十多秒下线一部手机。因此，我认为工业一定会梯次转移的，我们要为转移做好准备，坚定不移拥抱全球化。

6、卡塔尔《阿尔拉亚日报》Hassan Ali：感谢任总，尤其是您刚才讲话中提到阿拉伯文明和中国文明的交流。作为阿拉伯人不会忘记中国文明在世界发展中做出的巨大贡献。比如说中国人给世界带来的造纸术以及其他的先进科技。现在中国华为公司给世界提供了先进的5G技术，未来世界文明发展过程中我相信也会发挥巨大的推动作用。华为四项可持续发展战略将会在保护环境方面发挥什么样的作用？

任正非：首先，我认为卡塔尔是一个伟大的国家，特别是谢赫莫扎皇太后非常重视教育这点，我印象深刻。阿联酋不断把自己原住民送到英国等世界各地去培训，爷爷不行爸爸去，爸爸不行儿子去，一定要让子孙后代能驾驭阿联酋整个巨大的经济体系和世界高地。谢赫莫扎皇太后重视教育的做法，我认为非常了不起，她从世界各地引进了非常多的先进教育，让阿拉伯文化中融入了世界各种优质基因。她建立了大量的博物馆，这些博物馆让卡塔尔儿童从小受到世界文明的冲击。因此，这一点我是非常崇敬的。

有一年我去卡塔尔开会，开始说莫扎王妃要接见我，后来临出发时说不接见了，我就没带西装。我到了以后，她的秘书来看我，又说总理要接见我，我没带西装不礼貌，就让董事长见总理。那时与总理主要讨论2022年世界杯的通信保障和安全保障，现在5G诞生了，2022年世界杯一定会办得非常精彩。当时我们给贵国总理汇报了对沙特哈吉保障所作出的贡献，十五年次实现了“零中断、零事故、零投诉”的目标。十平方公里的范围内，聚集了三、四百万穆斯林，他们在祷告时全部把手机关掉，祷告结束几乎同时开手机，同时鉴权，对网络的冲击是非常巨大的。我们这十五次都实现了安全保障。第二，平安城市的项目保障不要出现恐怖事故，也是在哈吉保障中开发出来的，总理第二天就派人去哈吉考察。所以，祝2022年世界杯开得精彩，如果选用我们的设备，一定做好保障。

我送你一个光碟，这是中国国庆几万人动漫式的联欢表演，用5G作为传送拍摄的。它是一个表演，你们媒体人一看，几万人的表演图像这么流畅，没有卡顿，就知道5G产生的价值。现在平安城市安全管理已经比哈吉保障进步非常多，确保2022年世界杯时卡塔尔是平安的，不会出现恐怖袭击。当然，我们仅仅是提供设备，作业还是由卡塔尔的警察实现。

Hassan Ali：现在华为和卡塔尔政府有没有达成任何关于2022世界杯的协议呢？

任正非：现在华为正在为卡塔尔世界杯场馆进行通信部分的建设，还有一些项目正在与客户交流过程中。

7、科威特《国家新闻社》Mohammad A M A AlBahar I：关于美国制裁问题上，美国和中国在经贸谈判上似乎传递出积极缓和的信号，对于华为来说这样的信号会不会对华为产生什么影响？包括美国对华为的制裁会不会对华为在海外业务以及华为未来发展产生什么影响？

任正非：美国对华为的制裁和中美贸易谈判没有多大关系，目前我们没有感到环境有什么改善，这不会影响我们创新前进的步伐。海外市场有一些影响，有一些客户比较犹豫，我们就等待他慢慢认识。

8、科威特国家新闻社Mohammad A M A AlBahar I：科威特正在加大北方五岛和丝绸城的智慧城市开发，请问任总在这个话题上华为能够为科威特做什么？未来华为和科威特合作领域有什么合作计划？

任正非：科威特每月人均消费数据流量是60G，目前是世界上消费量最高的。我们支持中东所有国家把5G建成世界上最高的高地，这个高地在5G支撑下，在新的科技和发明中继续创新。

中东在频率上选择了3.5G-2.6G，这是全球的主流频段，可以共享全球的5G产业链，是最适合的频率选择。中国也是选的这个频段。而且你们监管机构对5G的支持是到位的，每个运营商的频谱都超过了100M，能够充分发挥5G的技术优势。为什么说丝绸之路可以从骆驼走向5G之路呢？我们认为，中东可能是实现5G最高的高地，重现阿拉伯新的灿烂文明是我们共同需要探讨的问题，5G建立了支持新文明的基础设施。中国这个时候也会是世界5G高地。

华为正参与与科威特五岛规划设计的工作，2018年埃米尔访华时与科威特CITRA签署了北方五岛的智慧城市合作协议，目前华为也是顾问企业之一；华为为科威特电信运营商提供5G解决方案，也在与科威特电信管理局合作5G的用户案例开发；我们也会支持好科威特2035战略的落地。

9、摩洛哥《晨报》Mohamed Haitami：我来自摩洛哥，从您个人的智慧、睿智中获益。您提到很多次关于教育的主题，提到了对初级教育的重视，包括采访中提到了教育对于国家的竞争力提升至关重要。您的观点和摩洛哥的观点符合，摩洛哥致力于提升教育质量。未来如何用华为的技术传递知识、技能，摩洛哥的新一代青年在这方面可以做出什么贡献？

任正非：摩洛哥是一个非常美丽的国家。我多次去过摩洛哥，卡萨布兰卡在我头脑里有非常鲜活的印象，在我青少年时期就知道这个名字，因为它是二战时期“间谍之都”。我久仰瑞克咖啡馆的大名，去过多次，一次都没有喝到瑞克咖啡。后来带我太太去的时候，让人提前几天订位，终于在那里喝了一杯咖啡，享受了《北非谍影》的待遇，看到了摩洛哥海滨的美丽与浩瀚。

摩洛哥重视教育，我们非常理解。你们卡拉维因大学是全世界最古老的大学之一，诞生于摩洛哥。师生们坐在院子里的廊下诵读与交流经书，修行品德，就诞生了“学院”这个名词，“大学”这个名词是从“学院”演变过来的，就是大一些的学院。我认为，振兴一个国家有硬设施和软设施，硬设施包括道路、网络……，软设施包括教育、法规、制度……。自古以来，官员有一个口号“政府的责任就是架桥、修路、办教育”。摩洛哥通过先进的网络普及基础教育，大规模、无遗漏地让孩子们受到良好的初等教育。其实北欧这些地区的教育模型就适合于摩洛哥学习，比如芬兰对孩子的教学是很优秀的，英国的小学生手册也是我非常推崇的。

普及初级的基础教育，大规模发展职业技术教育，让最优秀的学生才进入精英教育。在精英教育上可以向美国学习，美国的大学中只有少数是推行精英教育的，精英教育不在于高考是否满分。在美国精英教育中，除了考试成绩必须优秀之外，还非常重视孩子的心灵教育，在十项评比指标中有两项是非常重要的：是否照顾过孤寡老人？是否关心过孤儿院的孩子？这两项作为重要的考核指标，如果没有，你的考分就会大大打折了。精英教育是什么？就是培养领袖的。领袖的责任是什么？一定是爱社会，就是去爱整个社会，包括那些没有能力管理自己的人。名牌大学不能培养精致的利己主义者，所以精英学校出来的人都要有热爱社会的心。如果分成这几个层次进行教育，有大量的工程技术人员、工程师，迎接欧洲工业文明和你们之间的结合，就会产生新的文明井喷。你们和欧洲仅仅相隔一个地中海，有了大量的优质工程师，一定会转向为科技强国的。

10、阿联酋阿布扎比电视台Hamed Ruaab：首先，感谢任总。任总提到了阿联酋的多元化的环境。正因为多元化，阿联酋不依靠石油在短时间内实现了经济快速提升，现在经济规模排在世界29位，阿拉伯世界第二位，仅次于沙特。在阿联酋，石油的产业仅占大约30%左右，其他70%都是非石油产业，同时成立了幸福部、包容部等部门，有将近200个国家不同的人才。不久前第一位阿联酋的宇航员登上太空站，中国和阿联酋之间的友好合作关系也一直有快速的发展。阿联酋（包括中东）是第一个使用5G的地方，有人说华为5G技术存在信息安全隐患，您怎么回应这个说法？

任正非：首先我认为，阿布扎比是世界上最富有的地区，我坚决支持和理解你们的“百年计划”，把石油财富转移成为科技财富和数字财富。因为石油是会枯竭的，金钱也会变质的，而科技数字技术在不断深入创新过程中是会持续增值的。阿联酋已经摆脱了财富对石油的依赖，在这种历史时期，阿联酋做出这种战略性的决定应该是非常正确的。

当国家把物理的财富作为财富时，这个国家的地理边界是非常重要的。数字技术财富实际上是全球化的，我们要尊重阿联酋数字主权，这种数字主权保障了阿联酋国家的信息安全。现在华为在与全世界国家讨论签订“无后门”协议，我们也可以与阿联酋签订“无后门”协议。

Hamed Ruaab：能否具体说说“后门”的概念？

任正非：“后门”是美国提出来的，从网络中可以拿走你数据的意思。

Hamed Ruaab：签署“无后门协定”是指华为不会从网络获取别人的数据？

任正非：是的。

11、埃及《金字塔报》Alaa Thabet：现在世界上正经历着严重失业问题，新的技术能否对失业问题有所贡献？

任正非：人工智能会给社会创造出更多财富，当然可能会使一些不能适应这个新社会的人就业困难。在传统性工业社会中，有中学以上文化程度、中等技术职业训练程度，应该是可以就业的。但是在下一个时代，新的人工智能和信息技术推动生产发展的时代，如果没有更高的专业技能，就业可能有困难。尽管有就业困难，但是社会总的财富是增加的。当社会财富增加以后，国家怎么去使用这些财富，有钱总会好解决问题，社会可以利用这些财富对人们再分配，也可以进行再培训。

第二，人工智能在大规模应用过程中，有很多人口可以转换出来做一些体验性产业。比如人总不能和机器人喝咖啡。我在看美国电影《星际旅行》时，走出电影院门的时候差点抑郁了，因为宇航器上面没有人，都是机器人在提供服务，我感到对这个时代的孤独与恐惧。虽然人的要求得到一定满足，但人还是需要有氛围和体验的，所以会有更多的人走向体验产业。

“就业”是一个社会学问题，由于我不是社会学家，不是政府官员，我回答不了。我只能回答人工智能可以提高生产效率。如果农业使用了人工智能，拖拉机可以24小时耕地，不怕太阳炎热、天气寒冷，也不怕蚊虫叮咬，如果它没日没夜地把尼罗河两岸的土地开垦出来，把石头捡干净，会让更多的土地变成沃土，多抽一些尼罗河水浇灌庄稼。虽然没有人去干这些活，可能会感到一点空虚，但是物质财富增加了。

12、摩洛哥《晨报》Mohamed Haitami：在深圳看到环境是非常优美的，华为在建设绿色经济上可以承担什么样的社会责任？华为有没有一种相应的政策，在这方面承担更多的环境保护、构建绿色发展的社会责任，怎么在这方面做出贡献？

任正非：我们最主要的方向是沿着新技术继续前进，其实对未来的探索就是在给人类社会做贡献，贡献了税收、贡献了消费……。

在环保和绿色经济上，一种是直接贡献，一种是间接贡献，我们是间接贡献。比如，随着AI技术在基站上的应用，每个基站每年可以减少2吨二氧化碳的排放。

13、阿联酋《阿尔巴彦日报》Wael Al Lababidi：两个问题：第一，未来在5G上，华为和阿联酋合作会不会受到美国制裁的影响，华为会不会为阿联酋推出5G专门的服务和应用？第二，关于“无后门协定”，未来是否会和阿联酋签署这个协议？

任正非：我们在5G基站、传送网、核心网……中，完全不依赖美国零部件，不会受美国制裁任何影响，所以保障阿联酋的5G供应没有问题，而且我们会持续进步、持续创新。对于和阿联酋政府签订“无后门协定”，我们随时随地都愿意签。

14、卡塔尔《阿尔拉亚日报》Hassan Ali：2019年前三季度华为销售额增长24.4%，华为能够持续实现增长的核心原因是什么？由于现有的压力和挑战，未来华为能不能实现这种持续的增长？

任正非：在“5.16”美国制裁华为之前，我们的高增长并没有改变，没有受任何影响。“5.16”以后受到一些影响，我们要做一些新版本切换，新版本的生产工艺、网络质量测试都需要过程认证，是受到一些影响。我们已经做到了，在美国打击范围内的产品，今年年底本来预计会衰退的，但是现在估计还是会微增长。

2019年前三季度总增长24.4%，是因为华为员工全体很努力。有些产品并没有受到打击，因为员工有压力，努力工作，增长就多了一些。到今年年底，我们还是有信心是增长的；明年会保持和今年一样的总量水平。明年是全年在美国制裁下完成的，明年年底你就会相信华为一定能活下来了。2021年或者2022年，所有版本都稳定下来以后，我们可能会规模化增长。

15、沙特《萨巴克报》Shagran AlRashidi：您最初建立华为时，曾经设想过华为现在发展到这么大的规模吗？

任正非：我们是处于饥饿状态才来创业的。虽然处于饥饿状态，但并不是为了拥抱金钱来创业的，而是为了拥抱理想来创业的，理想也随着环境在变化。因此，走到今天这个规模，是想象到，还是没想象到？我们没想，自然而然就走到了。

16、突尼斯《领导者》杂志Taoufik Habaieb：去年9月，中非合作升级到新的高度，中国将投入很多的钱支持非洲的发展，华为在这个过程中会做出什么贡献？

任正非：国家投资大量是基础设施。由于我们电信合同量总体都比较小，自有资金能支撑我们发展。

17、科威特国家新闻社Mohammad A M A AlBahar I：据说华为现在已经开始做6G，华为在6G方面的进展怎么样？

任正非：6G和5G其实我们是同步做的。6G主要是带宽更宽了，但是覆盖能力不够，它是毫米波，覆盖距离比较短。这有赖于传播技术中的理论突破、技术突破，6G才能走向实用，我们估计需要十年。

18、埃及《金字塔报》Alaa Thabet：我是埃及的，来自非洲，非洲如何能够赶上数字信息科技的发展步伐？

任正非：非洲如何能实现这点呢？减税，频谱要中立，共享基础设施。除了在开罗这样的大城市每个运营商可以独资建一个网外，中小城市覆盖不需要每个运营商建一个网，因为成本太高。建一个网，大家用，谁用谁付钱。因此，必须要加强光纤、宽带等基础设施的建设。

媒体：

1. Alaa Thabet，埃及《金字塔报》总编辑

2. Shagran AlRashidi，沙特《萨巴克报》副总编辑

3. Wael Al Lababidi，阿联酋《阿尔巴彦日报》首席商业和技术编辑

4. Hassan Ali，卡塔尔《阿尔拉亚日报》新闻负责人

5. Mohammed Haitami，摩洛哥《晨报》CEO兼总编辑

6. Taoufik Habaieb，突尼斯《领导者》杂志CEO兼总编辑

7. Mohammad A M A AlBahar I，科威特国家新闻社（KUNA）驻中国负责人

8. Hamed Ruaab，阿联酋阿布扎比电视台商业部首席主编