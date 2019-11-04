小米互联网空调明日正式发布：四款新品齐登场

IT之家11月4日消息 小米空调官方今日再度释出全新预热海报，同时四款新品也已全部亮相。

小米空调官方表示：“从1匹到3匹、从挂式到立式，实现了客厅、卧室等全场景覆盖。小米空调“巨省电”新品11月5日见。”

从海报即可看出，新款小米空调将有两款挂式产品，分别是1匹和1.5匹。立式空调也有两款，分别是2匹和3匹，主打“超一级能效”，外观与目前现售的小米空调基本相同。

除了小米CC9 Pro以及小米手表以外，4款小米互联网空调新品也将与大家见面，敬请期待