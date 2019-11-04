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VIPKID将承接韦博英语在线业务“嗨英语”部分学员

2019-11-4 11:32:11来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月4日消息 今日上午，VIPKID官微发布《VIPKID关于义务承接韦博英语部分学员的通知》，表示将承接韦博在线业务“嗨英语”的部分学员。

官方表示，韦博英语停业事件引发社会广泛关注。作为教育行业中的一员，VIPKID也在积极参与相关善后工作，希望为受到影响的部分学员提供帮助。

经韦博英语和VIPKID双方商议，本着以学生为本和履行社会责任的出发点，结合自身情况，VIPKID将承接韦博在线业务“嗨英语”的部分学员。据了解，韦博方面正在与首批120名学员沟通，具体名单另行通知。

等学员确认同意后，这些学员在韦博英语的剩余课程将免费转换成相应价值的VIPKID课程，VIPKID还将提供后续相关课程和服务。鉴于10月初事发耽误不少学习时间，这些学员的合同期将在原来基础上顺延40天。

另外，VIPKID武汉分公司本周即将开业且已启动招聘程序，北京、上海职场也存在吸纳优秀人才的需求，将针对韦博英语员工开设绿色招聘通道，帮助韦博解决部门员工就业问题。

信息显示，今年10月运营长达21年、在全国60多个城拥有150多家门店的英语培训机构韦博英语宣布爆雷，留下付费学员、欠薪员工安置等诸多问题待解决。

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关键词：VIPKID韦博英语

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