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Photoshop iPad完整版本正式上架苹果App Store

2019-11-4 12:06:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月4日消息 Photoshop完整版本的iPad版已经在苹果App Store正式上架，用户可以在iPad上通过美国区账户下载，国行区还未上架。9.99美元/月订阅费用，如果你此前是Adobe订阅用户无需再付费。Photoshop完整版本完全支持Apple Pencil，支持在iPad上编辑图片，并在桌面上查看。

此前Adobe称，用户将可使用完整版Photoshop软件打开和编辑原生Photoshop文件，并可使用所有Photoshop编辑和图层功能，用户可在iPad上开始编辑，随后转到Mac等设备上继续编辑照片。

据Adobe介绍，Photoshop CC for iPad的用户界面针对触摸屏做了一定的调整，并进一步简化了使用工具时的操作流程。例如，在工具栏菜单中，按住画笔，它会自动切换为橡皮擦，松开变回画笔。对手势也是一大基础，比如说双指捏合会打开一个综合图层视图等等。

根据此前报道，为了不延期，Adobe将不得不放弃最初版本的一些关键功能。iPad版Photoshop中的高级功能更少，并且一些完善的功能将根本无法使用，例如滤镜，钢笔工具和自定义画笔库，矢量绘图，色彩空间，RAW编辑，智能对象，图层样式以及蒙版创建的许多功能。

iPad版Photoshop的具体功能还有待体验才能确定。

Adobe Photoshop能够在所有支持iPadOS 的 iPad 上运行，包括：

  • iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

  • iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

  • iPad mini (第五代)、iPad mini 4

  • iPad Air (第三代)、iPad Air 2






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关键词：PhotoShopiPad Pro

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